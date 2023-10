Princ William i Kate Middleton bili su zajedno gotovo 10 godina prije nego što su se zaručili, a mnogi su se pitali zašto je princ čekao tako dugo.

Čekanje na zaruke

Tijek romanse princa i princeze od Walesa nije tekao glatko. Upoznali su se kao studenti na Sveučilištu St Andrews u Škotskoj, a nekoliko godina nakon diplome šokirali su svijet s informacijom o prekidu.

Međutim, pokazalo se da je prekid kratko trajao, a tri godine nakon toga princ William je zaprosio Kate. Mnogi su se pitali što je spriječilo prijestolonasljednika da je ranije zaprosi, a on je otkrio svoj srceparajući razlog u intervjuu u kojem je razgovarao o zarukama, 2010. godine.

Na pitanje novinara Toma Bradbyja je li William dugo čekao na zaruke zbog njegove želje da svojoj budućoj supruzi da polagani uvod u kraljevski život i priliku da se "povuče", princ se složio, rekavši: "tako nekako."

"Za nju i njezinu obitelj, stvarno želim biti siguran da imaju najbolje, na neki način, vodstvo i priliku da vide kakav je bio život ili kakav je život u obitelji. To je nekako razlog zašto sam čekao ovoliko dugo jer sam joj htio dati priliku da vidi i da se povuče iz kraljevskog života ako bude trebala", rekao je William, a Kate se nasmijala.

Privremeni prekid

U intervjuu su progovorili i o njihovom prekidu.

"Oboje smo se na neki način pronalazili kao takvi i bili različitih karaktera i slično, pokušavali smo pronaći vlastiti put i odrastali smo. Bilo je to jednostavno malo prostora i malo takvih stvari, i ispalo je bolje", rekao je William, a Kate se nadovezala:

"Mislim da u to vrijeme nisam bila baš sretna zbog toga, ali zapravo me to učinilo jačom osobom. Otkriješ stvari o sebi koje možda nisi shvaćao, ili mislim da se možeš poprilično zanijeti vezom kad si mlađi i stvarno sam cijenila to vrijeme za sebe, iako nisam tako mislila u to vrijeme."



Nekoliko mjeseci nakon intervjua vjenčali su se na velikoj ceremoniji u Westminsterskoj opatiji, a sada su roditelji princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louis.

Nakon što su napustili Kesingtonsku palaču u korist Adelaide Cottagea prošlog ljeta, odlučili su se preseliti iz Londona u Windsor. Djeca su krenula u novu školu, Lambrook, u blizini njihovog doma. Smrt pokojne kraljice i stupanje na prijestolje kralja Charlesa doveli su do toga da William i Kate preuzmu nove uloge i titule, postavši princ i princeza od Walesa.

