KATE I WILLIAM PRVI PUT U IRSKOJ NAKON BREXITA: Kraljevski par položio vijenac na kojem je stajala znakovita poruka

Danas su se sastali s predsjednikom Michaelom D. Higginsom, a očekuje ih i susret s premijerom Leom Varadkarom

Princ William je sa suprugom Kate stigao u utorak u Dublin, u prvi službeni posjet inozemstvu pripadnika kraljevske obitelji nakon brexita, javlja Reuters, ističući da se radi o simboličnom izrazu prijateljstva bliskom susjedu.

William, sa zelenom kravatom, i Kate u zelenoj haljini i kaputu stigli su u Dublin komercijalnim zrakoplovom kompanije Aer Lingus. Prvi je to službeni posjet Williama Irskoj, gotovo deset godina nakon što je to učinila njegova baka i kraljica Elizabeta i tako ušla u povijest jer je to bio prvi posjet toj zemlji vladajućeg britanskog monarha.

Sastali se s predsjednikom, planiraju i s premijerom

Kraljevski par će kao i prethodno kraljica položiti vijenac u Vrtu sjećanja posvećenom svima koji su dali svoj život za neovisnost te zemlje. Irska je proglasila nezavisnost od Velike Britanije 1921. “Neka nikada ne zaboravimo povijesne lekcije te da zajedno nastavimo graditi blistaviju budućnost. William i Catherine”, pisalo je na vijencu.

Danas su se sastali s predsjednikom Michaelom D. Higginsom, a očekuje ih i susret s premijerom Leom Varadkarom i posjet pivovari Guinness.

Kraljevska obitelj održava lagodnije odnose s Irskom

Williamov otac, princ Charles, čijeg je ujaka, lorda Louisa Mountbattena u bombaškom napadu 1979. ubio pripadnik Irske republikanske armije (IRA), posjetio je Irsku nekoliko puta. Godine 2015. se rukovao s bivšim zapovjednikom IRA-e Martinom McGuinessom.

Britanska kraljevska obitelj od Sporazuma na Veliki petak 1998. i okončanja 30-godišnjeg sukoba u Sjevernoj Irskoj, održava lagodnije odnose s Republikom Irskom.