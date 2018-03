KATARINA RADIVOJEVIĆ IZBAČENA IZ TV SERIJE NAKON INCIDENTA NA SNIMANJU: ‘Ošamarila je producenticu!’

Glumica je navodno ošamarila producenticu, a onda za medije izjavila da je seriju napustila zbog malog honorara.

Glumica Katarina Radivojević (38), hrvatskoj publici najpoznatija po ulozi u seriji ‘Najbolje godine’, izbačena je iz serije ‘Urgentni centar’. Glumica je tvrdila da je do kraja suradnje došlo zbog neslaganja oko honorara, no iz producentske kuće tvrde da to nije istina.

‘To što Katarina Radivojević govori, barem u njenom slučaju, nema dodirnih točaka s realnošću. S njom su bili dogovoreni svi financijski uvjeti. Međutim, ovo će biti dugo snimanje, skoro osam mjeseci, i produkcija i režija su procijenili da imamo dobru atmosferu na setu, u koju se ona nije uklapala. Pogotovo jer je jednom trenutku čak ošamarila producenticu serije’, kazao je vlasnik producentske kuće za Alo. Glumicu će u nastavku serije zamjenti Milica Janketić, kći Miše Janketića.

