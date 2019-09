KAROLINA JE SVE NESTRPLJIVIJA, ŽELI KORAK DALJE S JACKOM: ‘Ovo je postalo dosadno, trebamo akciju’

Karolina je zaključila da je vrijeme da njezin odnos s Jackom krene naprijed

I dok se čini da se Jacka najviše dojmila medicinska sestra Ana, Karolina je i dalje njime oduševljena. No i njoj pomalo nestaje strpljenja. Naime, na spoju s Jackom se povukla tema energije. Prvo je Jack nazvao Karolinu “džepnom raketom”, a ona ga je pitala može li podnijeti njezinu energiju. On je rekao da može, no mlada sobarica nije uvjerena. “Ja ću mu ipak vjerovati. Neću valjda sada promijeniti mišljenje da su godine ipak problem”, kazala je kandidatkinja.

“Ako dođeš u Australiju, vidjet ćemo koliko imaš energije”, rekao je farmer, a Karolina je zaključila da je vrijeme da njihov odnos krene naprijed. “Ovo je postalo dosadno, monotono, trebamo akciju, ne samo pričanje”, rekla je.