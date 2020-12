KARMELA VUKOV COLIĆ OTKRILA DETALJE ODLASKA S HRT-A: ‘Muka mi je što sam morala gledati te ljude, jedva sam ustala iz kreveta…’

‘Promijenile su se stvari na hrvatskoj televiziji, meni je to postalo iznimno stresno i zapravo mi je na zdravlje odreagiralo. Mogla sam birati hoću li na operaciju ili ću se maknuti od tog stresa’, rekla je

Voditeljica Karmela Vukov Colić napustila je HRT krajem 2018. godine nakon 30 godina karijere, a sada je za Gloriju progovorila o detaljima odlaska.

“Promijenile su se stvari na hrvatskoj televiziji, meni je to postalo iznimno stresno i zapravo mi je na zdravlje odreagiralo. Mogla sam birati hoću li na operaciju ili ću se maknuti od tog stresa. Nisam ja mislila otići s televizije odmah na prvu, ponudila sam im da izađem iz radnog odnosa pa da radim sve što sam radila, i za manje novce, samo da imam neko svoje vrijeme, ali naravno nisu pristali na to pa sam im rekla: ‘Ja onda moram otići’ i tako je to bilo”, ispričala je.

“I nisam požalila nijednog trenutka. Prvo, zdravstveno sam sve riješila… To je i hrabra i luda odluka, moraš doći do toga da jednostavno znaš da tu više ne možeš i ne želiš i da će te to uništiti i da ideš negdje drugdje, i onda se okreneš u nekom drugom smjeru”, dodala je.

Dok je radila na HRT-u, u početku je, tvrdi, s radošću odlazila na posao, no posljednjih godina bilo joj je jako teško.

“E pa zadnjih godina sam jedva ustala iz kreveta da bih došla na to ‘Dobro jutro, Hrvatska’. Odradila sam ja to profesionalno, ali kad u tebi nema više tog veselja nego ti je muka što moraš gledati neke ljude, slušati neke priče… Jednostavno je to bio znak da je vrijeme za promjenu”, kazala je.

Nakon odlaska s HRT-a, Karmela se posvetila putovanjima i uređivanju svog bloga, a glumila je i u mjuziklu “Menopauza” te vodila emisiju na studentskom radiju.