KARMELA OTKRILA ZAŠTO NAPUŠTA HRT, A PRIZNALA JE I S KIM SE NAJBOLJE SLAGALA: ‘Sad će se svi drugi naljutiti’

Na Omladinskom radiju, koji je kasnije preimenovan u Radio 101, naučila je sve o voditeljskom poslu

Nakon skoro tri desetljeća rada, Karmela Vukov-Colić odlučila je napustiti HRT na kojemu je bila zaštitno lice emisije Dobro jutro, Hrvatska. Odluku o odlasku je, kako kaže, donijela sama jer se željela posvetiti privatnom biznisu. Iako se ponudila da za javnu radioteleviziju nastavi raditi honorarno, na Prisavlju su odlučili da imaju previše zaposlenike te da za time nema potrebe, prenosi Jutarnji list.

Putovanja i kulinarstvo

Nedugo nakon njezine izjave da napušta HRT, počele su kružiti glasine da se povlači zbog iscrpljenosti kojoj su doprinijeli dugotrajan stres i umor. Karmela ne skriva da ima mnogo interesa, među kojima se ističu kulinarstvo i putovanja. Te dvije strasti uspjela je povezati u obliku radionica, a o njima piše i na svom blogu Ciao Karmela. Velika ljubav joj je i talijanski jezik. Naime, niz godina godišnje odmore provodila je radeći kao turistički vodič, a jezik je usavršavala u Italiji. Šuška se da se u budućnosti planira posvetiti i odnosima s javnošću.

Počeci

Karmela je rođena 1968. godine u bolnici Sveti Duh. Dio djetinjstva provela je u obiteljskoj kući na Kvatriću, da bi se kasnije s obitelji preselila u Siget u Novom Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti od malih nogu pa je već kao 11-godišnjakinja s prijateljicom pokrenula Radio Irka čiji su slušatelji bili stanari jednog nebodera u njezinom kvartu. Nakon završenog drugog razreda Jezične gimnazije, prebacila se u Turističko-hotelijersku školu. Na audiciju za voditeljicu na Omladinskom radiju, koji je kasnije preimenovan u Radio 101, prijavila se 1985. godine. Ondje je, kako tvrdi, puno naučila. Nakon srednje škole upisala je hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. U Zagrebačkoj panorami počela je raditi na prvoj godini studija. “Kada me Renato Kunić doveo pred Lazu Rakijaša, urednika Zagrebačke panorame, noge su mi se tresle od treme. Pa i mjesecima kasnije. Sve je imalo svoj tijek: prvo ste se mjesec dana javljali na telefone, prikupljali informacije za iskusnije kolege, išli na govorne vježbe… Kad ste napisali prvi tekst, baš kao i pedeset i prvi, prvo ga je pregledao Lazo, iskrižao uzduž i poprijeko, pa vas poslao da napišete bolji. Brusili smo svoje znanje baš do temelja”, rekla je u intervjuu za Večernji list.

Na malim ekranima

Na programu Z3 počela je raditi 1989. godine gdje je, kako kaže, naučila sve o televiziji. Ondje je počeo niz danas poznatih novinara i voditelja, među kojima su Siniša Cmrk, Daniela Trbovića, Mirko Fodor. S Fodorom joj je, tvrdi, bilo najdraže raditi. “Sada će se svi ostali malo naljutiti, ali najdraži mi je Mirko Fodor. On i ja najdulje radimo zajedno. Počeli smo još u vrijeme kada je postojao program Z3, gdje smo se dobro zabavljali i snimali razne spačke. A onda su nas spojili kao par u emisiji Dobro jutro, Hrvatska gdje smo radili 15-ak godina, tako da smo Mirko i ja dobri i poslovno, ali i privatno”, ispričala je za Jutarnji. U emisiju Dobro jutro, Hrvatska pozvala ju je urednica Vlasta Bartolec 1996. godine. Ondje je radila s Miljenkom Kokotom, Zoranom Šprajcom i mnogim drugim licima. No, to nije bila jedina emisija u kojoj se pojavljivala. Naime, vodila je i Loto, TV Bingo Show, Nedjeljno popodne, Jadranske igre, Dan za danom, Gost urednik, Dobar dan, Hrvatska te razne festivale i humanitarne akcije.

Privatni život

Karmela je samohrana majka danas 25-godišnje Ree i 13-godišnjeg Noe kojeg je dobila u vezi s Tomislavom Ivkovićem koji je sina priznao tek nakon DNK analize. On je u vezi s Tihanom Zrnić, s kojom se kasnije oženio, gotovo istovremeno dobio i kćer Lunu. Iako je za sina plaćao alimentaciju, nije ga često viđao. Svoje dvoje djece odgojila je sama, no nikad se nije žalila da joj je teško. “Ponekad je to čak lakše nego da nas je dvoje odraslih i dvoje djece zato što ne trebam raditi neki veliki kompromis – onako je kako ja kažem. Ma šalim se, ali veseli smo, neopterećeni, silno se zabavljamo i uz puno smijeha rješavamo probleme”, rekla je za Story 2009. godine.

Pjevanje i gluma

Osim kao novinarka, Karmela se iskazala i kao pjevačica. U drugoj sezoni HTV-ovog showa Zvijezde pjevaju s Đanijem Stipaničevim stigla je do samog finala. Godine 1991. okušala se kao prateći vokal u pjesmama Sandija Cenova. U glumačke vode bacila se godinu dana ranije kada je u TV drami Igra i zbilja glumila s Radom Šerbedžijom i pokojnom Enom Begović.