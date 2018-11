KARMELA ODBILA BUKET OD FODORA NA RASTANKU OD HTV-a: ‘Neću cvijeće, to je kao ‘in memoriam’

Karmela nije bila oduševljena Fodorovim znakom pažnje te je zaključila da je cvijeću mjesto u studiju

Karmela Vukov-Colić, dugododišnja televizijska i radijska voditeljica koja je nedavno napustila HRT, u emisiji Dobro jutro Hrvatska svojim ponašanjem iznenadila je voditelja Mirka Fodora. On joj je, povodom njezina odlaska s Prisavlja, darovao buket ruža koji je ona odbila.

“Znaš što? Prvo mi ovo izgleda kao in memoriam, pa mi je to malo smiješno, a cvijeće, hvala lijepa, to ću vam ostaviti ovdje. Fali živog cvijeća u studiju i da me se sjećate uvijek. Čestitka lijepa, neka ostane tu, što nije ovo lijepo?”, rekla je. Kako situacija ne bi postala neugodna, dodala je: “Znaš što, ja kad sve ovo gledam mislim da ste blesavi što ste pustili ovakvu jednu ženu da vam ode”.

O razlozima Karmelinog odlaska kružile su razne glasine, no ona se brzo javila s objašnjenjem. “Nije mi bila namjera napustiti HRT, nisam o tome razmišljala, no život ponekad ima drukčiji scenarij. Osnovni razlog moje molbe za prekid radnog odnosa zdravstvene je prirode. Godinama sam gurala, ustajala u četiri ujutro, radila jutrima, večerima, subotama, nedjeljama, bila na terenima, snimanjima, ponekad i više od deset sati dnevno, i sve je to super – jer radila sam posao koji volim. No, u jednom trenutku organizam kaže dosta“, rekla je za Gloriju.



Voditeljica emisije Dobro jutro Hrvatska najavila je da uskoro pokreće vlastiti obrt za odnose s javnošću Vox Dilceti, a u slobodno vrijeme piše blog o kuhanju i putovanjima.