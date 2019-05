KARLEUŠU SUPRUG PREVARIO SA SORAJOM? ‘Duško joj je dao poklon koji vrijedi čitavo bogatstvo’

Soraja se navodno pred Novu godinu počela hladiti te prekinula viđanja

Srpska folk zvijezda Jelena Karleuša proteklih je mjeseci proživljavala dramu kada su u javnost izašle njezine eksplicitne fotografije i prepiska koju je imala s nogometašem Ognjenom Vranješem koji ju je ucjenjivao. Iako se isprva činilo kako će Duško oprostiti Jeleni aferu, sada su razdvojeni. Srpski Kurir danas piše kako se Tošić u tajnosti viđao sa starletom Sorajom Vučelić koju je javnost upoznala kao stanarku regionalnog izdanja Big Brother kuće.

Putovala k njemu u Istanbul?

Kurir piše kako je Tošić bio toliko zaluđen starletom, da joj je poklonio narukvicu Cartier narukvicu optočenu dijamantima vrijednu čak 60.000 eura. Vučelić je navodno putovala u Istanbul kod Tošića, a on joj je govorio kako će se razvesti od Jelene i nju predstaviti kao svoju novu djevojku.

“Duško je odlijepio za Sorajom, bio je uporan i svaki joj dan pisao, a ona je u početku bila hladna. Nije ga dobro poznavala i nije se željela upustiti u takvu vrstu avanture. Međutim, Duško je sve radio da je osvoji. Govorio joj je da od nje nema zgodnije i ljepše djevojke”, rekao je sugovornik Kurira.

Kaže kako je Soraju i njezinu prijateljicu Tošić vodio po najskupljim restoranima te im pokazao grad. Navodno ju je pozvao opet u Istanbul, no tada je, piše Kurir, došla sama.

‘Rekao je da će se razvesti od Jelene’

“Tada ju je iznenadio narukvicom koja vrijedi čitavo bogatstvo. Nije mogla vjerovati. Ponašao se prema njoj kao prema princezi, upoznao ju se prijateljima i nekim suigračima. Pričao je da će se razvesti od Jelene i tada Soraju predstaviti kao svoju djevojku”, kazao je sugovornik Kurira.

No, Soraja se navodno pred Novu godinu počela hladiti te prekinula viđanja. On ju je i dalje pokušavao pridobiti, zvao je u Kinu, no ona zasad taj poziv nije prihvatila, navodi neimenovani izvor.