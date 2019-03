JELENA KARLEUŠA U UŽASNOM STANJU: Duško odlazi u Kinu, ona uporno ponavlja da ne zna hoće li preživjeti ovu tragediju

View this post on Instagram

U bolu i očaju obaveštavamo sve koji su voleli i poštovali našu Divnu da će komemoracija biti održana u Beogradu u zgradi Radio Beograda(Kamena sala)u sredu, 6. marta u 11 časova. Sahrana našeg dobrog andjela biće na Novom bežanijskom groblju isti dan, 6. marta, sa početkom od 14.30 časova. Neutešna porodica