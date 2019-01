KARLEUŠA NIJE JEDINA NEVJERNA, I TOŠIĆ IMA LJUBAVNICU? Izbio novi skandal, njih dvije se skoro sudarile na vratima!

Pjevačica navodno nije imala pojma o planovima svojega supruga i manekenke te nije zbog toga naprasno odlučila otputovati u Kinu, već zbog pornoskandala koji je u međuvremenu izbio

Ako ste pomislili da ljubavni trokut Karleuša – Tošić – Vranješ ne može biti kompliciraniji nego što jest, žalimo što vas moramo izvijestiti kako je on upravo postao četverokut. Da, kako piše Kurir, slavna srpska folkerica nije jedina koja je u braku bila nevjerna.

Skoro se sudarile na vratima

Njezin suprug, srpski nogometaš Duško Tošić, koji zbog karijere već neko vrijeme boravi u Kini, navodno ima mlađu ljubavnicu, manekenku Sofiju Milošević, koja ga redovito posjećuje na drugom kontinentu.

Manekenka je, prema riječima upućenog izvora, taman trebala otputovati svom oženjenom dragom kada je u javnosti odjeknula vijest o seks skandalu Jelene Karleuše, nakon kojega je ona brzinski spakirala kofere i odletjela u Kinu spasiti brak.

Žalio se ljubavnici

Prema saznanjima Kurira, nogometaš je još prije odlaska iz Srbije u Kinu svojoj ljubavnici rezervirao avionsku kartu za 16. siječnja i sve je bilo spremno i dogovoreno. Miloševićeva je do tada trebala završiti sve obveze koje je imala u Beogradu, a onda bi na raspolaganju imala skoro dva tjedna za provod s Duškom, s kojim je navodno u vezi već nekoliko mjeseci. Ali iznenadna odluka njegove supruge Jelene, koja je u Kinu pobjegla nakon izbijanja pornoskandala s Ognjenom Vranješom, poremetila je ove planove.

“Kad su se Tošić i Sofija posljednji put vidjeli u Beogradu, već je bila počela afera Karleuša-Vranješ, koja traje još uvijek. On se žalio manekenki na svoje bračne probleme, pričao joj je sve detalje o tome jer je stekao povjerenju u nju. Tada je Duško pitao svoju ljubavnicu da dođe kod njega na nekoliko dana u Kinu, s čime se ona složila i detaljno su se o svemu dogovorili. Dva dana nakon toga, javio joj je da je avionska karta rezervirana za 16. siječnja”, ispričao je Kurirov dobro obaviješten izvor.

Snašao se u zadnji tren

Karleuša navodno nije imala pojma o planovima svojega supruga i Miloševićeve i nije zbog toga naprasno odlučila otputovati u Kinu, već zbog pornoskandala koji je u međuvremenu izbio.

“Jelena je pobjegla iz Beograda zbog pornoafere. Užasno je podnijela to što su se njene gole slike i snimke pojavile u javnosti pa je nazvala Duška i rekla mu da želi doći kod njega dok se bura ne stiša. Što je on mogao drugo reći osim složiti se s njom?! Tako je Jelena s Atinom i Nikom stigla u Kinu samo dan prije nego što je Sofija trebala doći. Koliko znam, Duško je porukom javio Sofiji da je došlo do promjene plana i da će supruga doći k njemu. Njoj nije bilo drago kad je to čula, ali se nije naljutila na njega, svjesna je da nije imao izbora”, zaključio je Kurirov sugovornik.