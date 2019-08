KARLEUŠA NA SVOJOJ RASKOŠNOJ ROĐENDANSKOJ ZABAVI PRIZNALA: ‘Meni nije ni do čega, ova godina bila mi je najgora u životu’

Jelenin suprug Duško došao je iz Kine s kćerima te joj je donio vreću s poklonima koju još nije otvorila

Srpska pjevačica Jelena Karleuša 17. kolovoza proslavila je svoj 41. rođendan. Svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je fotografije s luksuzne rođendanske proslave. Na proslavio je bio i njezin suprug Duško Tošić (34) s kćerima Atinom (10) i Nikom (9).

Pjevačica je za Kurir rekla kako joj je ova godina bila najgora u životu, pa da ne bi voljela da se ponovi. Također, otkrila je da je sebi poželjela kada je otkucala ponoć da nađe mir te priznala kao joj jako nedostaje majka Divna.

“Poželjela sami i vremeplov… Da se vratim unazad malo, da proživim još malo godina s mojom mamom”, rekla je te naglasila kako njome uopće nije bilo do slavlja.

Duško je s kćerima doputovao iz Kine

“Ovo nije nikakav party, nije proslava, svima je dobro poznato, zbog moje majke. Nema proslave nego, eto, kao, večera, muzika, torta i to je to. Mali, odabrani krug ljudi, da čisto obilježimo moj rođendan, i to najviše zbog njih, oni su to željeli. Meni nije bilo do slavlja. Meni, u stvari, nije bilo ni do čega”, priznala je Jelena.

Njen suprug Duško došao je iz Kine s kćerima te joj je donio vreću s poklonima koju još nije otvorila.

“To ćemo poslije. Ali, mislim da poslije sto godina, koliko smo u braku, koliko smo zajedno, i poslije svega što se nama izdešavalo, tu pokloni nemaju vrijednost. Samo lijepa riječ, podrška, razumijevanje i najbitnije – ljubav”, kazala je Jelena.

