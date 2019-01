KARLEUŠA DOŽIVJELA SLOM USRED PROBE: Nazvao ju muž, a zbog onoga što joj je rekao urlala je na sav glas

Čim se javila, on je počeo vikati na nju, a ona je prvih nekoliko minuta samo šutjela

Jelena Karleuša se svim silama trudi nastaviti normalan život poslije pornoskandala, pa se posvetila poslu i obitelji. Srpska folkerica vrijedno radi na probama za nastup na ceremoniji dodjele prvih regionalnih glazbenih nagrada, ali ni to ne ide onako kako je planirala.

Muž urlao na nju

Izvor s lica mjesta ispričao je za Kurir kako se u telefonskom razgovoru pjevačica žestoko posvađala sa suprugom Duškom Tošićem tijekom prve probe pa je halu napustila u suzama. Nogometaš je nazvao JK na mobitel i nekoliko minuta urlao na nju, nakon čega je ona ponovno doživjela živčani slom.

“Jelena je prije dva dana došla sa svojim menadžerom na prvu probu i bila je vrlo raspoložena. Pjevušila je, nije skidala osmijeh s lica i svima je pričala kako je s mužem u super odnosima i da će prebroditi ovu krizu. Također, čim je stigla, zahtijevala je od organizatora da budu efikasni i brzi jer je njenoj majci rođendan i želi ga proslaviti navečer. Međutim, poslije sat vremena Jelenu je nazvao suprug, a sudeći po njenom izrazu lica, nije joj priopćio lijepe vijesti”, rekao je izvor za srpski tabloid.

Plakala pred svima

“Čim se javila, on je počeo vikati na nju, a ona je prvih nekoliko minuta samo šutjela. Razgovor nije dugo trajao, ali se vidjelo po Jeleninoj reakciji da vijesti nisu dobre i da je na rubu suza. Kada je vidjela da je svi gledaju, sklonila se u stranu i počela je vikati u slušalicu, ali i plakati. Nije bilo ugodno, a svi su znali da joj se ne piše dobro čim je tako reagirala. Vratila se uplakana i histerično je vikala da mora napustiti probu i da ne zna hoće li više moći dolaziti.”

KARLEUŠA TRUDNOĆOM SPAŠAVA BRAK? Umjesto razvoda – proširenje obitelji! Hoće li se ispuniti Tošićev san?

“Kao munja je izjurila, a dok je izlazila, pričala je menadžeru da ne zna kako će dalje i da ne može više trpjeti presing i Duškove napade. Organizatori su ostali u čudu, nisu znali kako reagirati ni što se zapravo dogodilo. Kolege su se došaptavale i komentirale Jelenino ponašanje, a na sve načine su pokušavali shvatiti što je to malu od skandala toliko potreslo da je plakala na sav glas pred svima”, ispričao je.

Duškov ultimatum

“Duško je nakon pornoskandala odlučio ostati u braku s Jelenom, ali ju je ucijenio da sve mora demantirati i da ne pravi nikakve glupe i nepromišljene poteze. Povukao se u Kinu i tamo je bio miran, međutim, nakon što je skandal dobio svjetske razmjere, vijest da je njegova supruga nevjerna stigla je i do Kine. On je poludio kada su kineski mediji počeli pisati o prevari njegove supruge i u cijelosti prenositi poruke koje je razmjenjivala s njegovim mlađim kolegom.”

“Ovaj skandal je narušio Duškovu reputaciju, a nogometaš se uplašio da će to utjecati na njegov ugovor, koji bi mu trebao donijeti osam i pol milijuna eura godišnje i trajati do 2021. godine. On je zahtijevao od Jelene da se odmah pokupi i dođe kod njega kako bi odlučili što će biti s njima. Njoj je to vrlo teško palo jer otkad se sve ovo dogodilo, stalno trpi psihička zlostavljanja i ucjene od Duška, a to jako teško podnosi”, tvrdi Kurirov izvor.