KARLEUŠA BRUTALNO NAPALA FOTO-REPORTERA: Uhvatila ga da je snima pa ga počela pljuvati, psovati i hvatati za vrat

Napadnuti novinar je protiv pjevačice podnio kaznenu prijavu zbog ugrožavanja sigurnosti

Jelena Karleuša je prije dva dana brutalno napala foto-reportera Kurira Vladimira Šporčića. Počela ga je vrijeđati i psovati, hvatala ga je za vrat i na kraju mu je opalila šamar. Jelena će zbog svog nasilnog ispada biti pozvana na saslušanje u policiju. Srpska pjevačica se okomila na novinara jer ju je fotografirao dok je bila na Novom bežanijskom groblju. Cijeli napad snimljen je kamerom, a Šporčić je protiv pjevačice podnio kaznenu prijavu Trećem osnovnom tužiteljstvu u Beogradu zbog ugrožavanja sigurnosti.

“Kaznena prijava protiv Karleuše dostavljena je i zaprimljena u tužiteljstvu u petak, a već sljedeće nedjelje bit će dodijeljena nekom kolegi u rad. S obzirom na navode same prijave, kao i postojanje video-snimaka incidenta koji je potom objavljen i u medijima, tužiteljstvo će najvjerojatnije naložiti policiji da ispita sve navode prijave, odnosno prvo obavi informativne razgovore s pjevačicom i napadnutim novinarom”, rekao je za Kurir glasnogovornik Trećeg osnovnog tužiteljstva Ivan Marković i dodao: “Kada policija obavi sve neophodne provjere, predmet će na dalje postupanje biti vraćen tužiteljstvu, koje će se potom izjasniti o svojim daljnjim koracima”, rekao je Marković.

Izgubila kontrolu

Karleuša je svojim vozilom stala na put autu u kojem je sjedila ekipa Kurira. Počela je prijetiti i vrijeđati, a zatim upotrijebila i silu. “”Je*em li ti mrtvu mamu u pi*ku! Pi*ko jedna, pi*ko!”, vikala je na fotografa koji je sjedio u automobilu, naginjući se kroz prozor, da bi mu zatim pljunula u lice. Nakon toga otišla je do svog auta ponavljajući: “”Mamicu ti je*em”. Potom se opet vratila do fotografa Kurira koji je i dalje mirno sjedio u automobilu. “Mamicu ti je*em”, govorila je Karleuša, a Vladimir joj je odgovorio da on samo radi svoj posao. “”To ti je posao?! Lešinari! Ma, mamicu ti… M’rš”, ponavljala je pjevačica, a potom ošamarila foto-reportera.

Ponovno je otišla do svog auta u namjeri da sjedne, da bi se opet vratila i nastavila s huliganskim ponašanjem. “Ti i dalje snimaš?!” ljutito je pitala i rukom razbila objektiv foto-aparata. “Da, to mi je posao, a moram imati i za sud”, odgovorio joj je Vladimir. “Mrš! Aj napolje. Aj da te prebijem kao pi*ku. Ajde da te prebijem kao pi*ku, bre”, pozivala ga je Karleuša na tuču. “Ako imaš lovu, ‘ajde”, rekao joj je fotograf, misleći na sud i obranu od napada. Tada je novinar napustio vozilo, a ona ga je počela daviti i pljuvati.

Kurir je objavio i snimku ovog događaja.