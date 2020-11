KHLOE KARDASHIAN ŠOKIRALA FANOVE ‘NOVIM’ LICEM: ‘Toliko je uložila u to da izgleda poput svojih sestara, a sad izgleda grozno’

Khloe Kardashian, srednja sestra peteročlanog klana Kardashian-Jenner, na društvenim je mrežama jedna od aktivnijih sestara, ujedno i ona o čijem se privatnom životu najviše piše. Nakon braka i burnog prekida s posrnulim košarkašem Lamarom Odomom, stupce celebrity rubrika punila je zbog događaja u vezi s jednim drugim košarkašem, Tristanom Thompsonom, koji ju je vrlo javno varao, dok je bila u visokom stupnju trudnoće. Unatoč tome Khloe i Tristan su opet zajedno, a ona se vratila svojim obvezama na društvenim mrežama u punom naletu.

Tako je noćas na Twitteru objavila dva videa koja su potpuno zbunila njezine fanove. Khloe se u njima zahvaljuje fanovima što se je izabrali za ovogodišnju nagradu People’s Choice, ali cijelo vrijeme naglašava kako joj govori pred ljudima baš i ne idu, što je pomalo neobično za nekoga tko je pola života doslovno živio pred kamerama.

This is so awkward lol but I’m only doing this because you or one person (😡😡) asked for it pic.twitter.com/KQi1uFAW7f

— Khloé (@khloekardashian) November 16, 2020