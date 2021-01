KARDASHIANKA U VEZI S BUBNJAREM NAJPOPULARNIJEG BENDA 00-IH: Pojavio se i u nekim epizodama njihovog realityja

Bubnjar i reality zvijezda već su nekoliko puta u prošlosti opovrgavali glasine o vezi, no sada se nisu oglasili

Kourtney Kardashian, najstarija sestra iz klana Kardashian-Jenner, navodno ljubi Travisa Barkera, bubnjara benda Blink-182. Već su godinama jako dobri prijatelji, no među njima je u posljednje vrijeme zaiskrilo.

Naime, oboje su u subotu na Instagram Storyju objavili fotke iz kuće za odmor Kourtneyine majke Kris Jenner.

“Zajedno su u Palm Springsu. Hodaju otprilike mjesec ili dva. Dugo su prijatelji, ali sada je postalo romantično. Travisu se Kourtney sviđa već neko vrijeme”, otkrio je izvor blizak novom paru za People.

Reality zvijezda s bivšim partnerom Scottom Disickom ima troje djece, sinove Masona (11) i Reigna (6) te kćer Penelope (8). Barker s bivšom suprugom Shannom Moakler ima pokćerku Atianu (21), kćer Alabamu (15), sina Landona (17).

Kourtney i Travis poznaju se godinama. Žive u istom susjedstvu, a bubnjar se pojavio i u nekoliko epizoda realityja ‘Keeping Up with the Kardashians’.

Tijekom godina nekoliko su puta viđeni u zajedničkim izlascima u Los Angelesu. Prošle godine Travis je demantirao glasine o vezi s Kourtney, rekavši kako mu je ona samo “draga prijateljica” i da je njihov odnos striktno platonski.

“Volim ju do groba, kao i njenu obitelj. Ali da, samo smo prijatelji”, izjavio je tada bubnjar.