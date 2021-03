KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU: Kim napokon otkrila zašto se zapravo razvodi od Kanyea i nakon ovoga – tko bi je krivio?!

Ovotjedna epizoda KUWTK pokazuje sve ono što je prethodilo celebrity razvodu godine. Bilo je to vrlo stresno razdoblje za najpoznatiju reality obitelj…

Možda ste čuli da se reality sapunica “Keeping Up With the Kardashians” bliži svome kraju nakon 14 godina i 20 sezona. Sinoć je emitirana druga epizoda posljednje sezone, u kojoj napokon ulazimo u priču koju smo svi čekali: propast braka Kim Kardashian (40) i Kanyea Westa (43).

Od bizarnih prepirki zbog toga što je Kim odbila pronaći Kanyeu flaster u boji kože, preko toga da se on osjećao “zanemareno” nakon rođenja njihove djece, pa do reperovih zamjerki zbog previše otkrivajuće haljine koju je Kim nosila na Met Gali, KUWTK već dugo suptilno razotkriva pukotine u njihovoj vezi i opravdava Kiminu konačnu odluku o razvodu.

“Konačni slom” navodno je došao prošloga ljeta kada je Kanye, nakon sve nestabilnijeg ponašanja, javno objavio da su on i supruga razmišljali o pobačaju dok je ona bila trudna s njihovom prvom kćeri North West. A sada nam ovotjedna epizoda pokazuje točno ono što se skrivalo iza kulisa.

Stresno razdoblje za Kim

Stvari počinju sa scenama s početka srpnja, kada je Kanye pokrenuo svoju predsjedničku kampanju prije nego što je na Twitteru nazvao Kim i njezinu majku Kris Jenner “bijelim nadmoćnicama”. Khloéina najbolja prijateljica Malika dolazi u znak podrške obitelji i odlučuje da je sada prikladno vrijeme da u šali pita Kim kada će postati prva dama.

Kim nekako uspijeva izbjeći odgovor na Malikino provokativno pitanje te joj umjesto toga priznaje kako u posljednje vrijeme jedva ostaje zdravog razuma. Zatim kaže kako je svijet u pravu kada misli da ona i Kanye “imaju problema”, ali je odlučila ne otkrivati konkretne detalje pred kamerama.

Njezina je obitelj, međutim, zabrinuta. Kris kaže da “nema pojma” kako se Kim “nosi sa stresom oko svega toga”, dok Kourtney smatra kako Kim “nikako ne može sama prolaziti kroz ovo”. Kim je u međuvremenu frustrirana Kanyeovim ispadima na Twitteru i želi se odvojiti od medijske pomame odlaskom u Wyoming kako bi razmislila o svemu.

Zdravica za samački život

Međutim, tijekom razgovora s jednim od Kanyeovih pomoćnika, postaje jasno da reper uopće ne želi vidjeti suprugu. Kourtney tada odlučuje staviti na stranu svoje nesuglasice sa sestrom i zajedno s Khloé isplanira privatnu večeru u njihovu domu u Malibuu kako bi pomogle Kim odvratiti misli od ružne stvarnosti.

Kim kaže kako je zahvalna sestrama na večeri jer “se toliko je*eno stresnih stvari događa u zadnje vrijeme”, a onda slijedi vrlo ekstremna scena u kojoj Kourtney izjavljuje da je sretna što je sama i što može živjeti život onako kako želi, a Kim podiže čašu dajući do znanja kako i ona nazdravlja istomu.

Također doznajemo da je Kim otprilike u isto vrijeme privatno razgovarala o razvodu kada joj Khloé kaže da je njezina obitelj “tu da je voli i podržava” bez obzira na to što ona “odlučila učiniti”, prenosi BuzzFeed.