KAOS NA VRHUNCU, MILIJANINA (21) SESTRA UŠLA U REALITY: Otkrila po čemu je Milojko (74) poznat u selu i sve zgranula

Milijanina sestra Olivera tvrdi da je Milojko u selu poznat kao lopov i lažov

Olivera Bogdanović, sestra natjecateljice Milijane Bogdanović (21) jučer je ušla u reality show “Parovi” kako bi gostovala u emisiji “Roditeljski sastanak”. Tu je priliku iskoristila kako bi otkrila neke detalje o Milijaninom partneru Milojku Božiću (74). Kad joj je on prišao da je pozdravi, samo je okrenula glavu. “Ja ne mogu podnijeti njega i njegovo glumatanje”, rekla je Olivera te Milojku poručila da joj se ne obraća jer “nije na njezinom nivou”. Olivera naime smatra da Milojko uopće ne voli Milijanu. “Nema šanse da će on njoj nešto ostaviti, samo je koristi da mu bude medicinska sestra”, izjavila je.

Milijana oca prijavila policiji

Olivera ne skriva da je protiv sestrine veze s Milojkom, no priznaje da je nije iznenadilo kad je čula da su zajedno. “Nije me šokiralo kad sam saznala da je s njim jer je ona uvijek voljela starije, ali ne baš toliko starije”, ispričala je Olivera. Zatim se osvrnula na njihove intimne trenutke u realityju. “Ja sam na netu vidjela snimku seksa Milojka i Milijane, i ja ne znam što je ono, on ne zna, a ona spava”, rekla je Olivera.

Ispričala je da je Milijana oca prijavila policiji jer joj je prijetio zbgo veze s Milojkom. Otkrila je i što o svemu tome misli njihova majka. “Ona je u selu poznat kao lopov i lažov! Majka podržava Milijanu, ali Milojka nikako! Nađi nekog drugog, može starijeg, ali ne toliko starijeg”, rekla je Olivera.

