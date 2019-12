KAOS NA SNIMANJU NOVOGODIŠNJE EMISIJE: Pjevačica izgubila kontrolu pa napala Nedu Ukraden: ‘Što smo mi ovdje, budale?!’

Do incidenta je došlo nakon što je Neda prigovorila zbog lošeg zvuka, što je razbjesnilo pjevačicu Miru Škorić

Na snimanju RTS-ovog novogodišnjeg programa izbila je svađa između pjevačica Nede Ukraden i Mire Škorić, prenosi Alo.rs. Navodno je do obračuna došlo nakon što se Neda požalila zbog lošeg tona u studiju. Izvor koji je bio prisutan za vrijeme incidenta ispričao je da je Neda počela pjevati i shvatila da je zvuk loš te je tražila da se popravi. Škorić je to razbjesnilo pa je počela vikati na nju.

Povišeni tonovi

“Što ti glumiš ludilo?! Sad se i u ton razumiješ! Jesi li ti tonac?! Što smo mi ovdje, budale? Svima je dobar, samo tebi ne valja”, urlala je Mira. Međutim, Neda je ignorirala Mirino vikanje te je i dalje zahtijevala da se zvuk popravi. “Točno je da je prigovorila, odnosno dobacila nešto, u stilu: ‘Ako sad svi budemo zadržavali i žalili se, nikada nećemo završiti i otići kući’… Ne zamjeram osobi koja tako reagira. Normalno je da svako želi što bolje čuti ton, a ne da budeš pretih ili ‘falš’, ali dobro”, rekla je.

‘Želim da sve bude perfektno kada sam ja u pitanju’

Izvor je dodao da je atmosfera bila vrlo neugodna i da su svi okupljeni samo šutke promatrali cijelu situaciju. Ubrzo su došli majstori i popravili zvuk pa je Neda zapjevala. “Točno je da je prigovorila, odnosno dobacila nešto, u stilu: ‘Ako sad svi budemo zadržavali i žalili se, nikada nećemo završiti i otići kući’… Ne zamjeram osobi koja tako reagira. Normalno je da svako želi što bolje čuti ton, a ne da budeš pretih ili ‘falš’, ali dobro”, rekla je Neda nakon incidenta. “Svako dolazi na posao i pristupa poslu onako kako misli da treba. Želim da sve bude perfektno kada sam ja u pitanju, tako da zahtijevam to i od suradnika. Ako to nekome smeta, to je njegov problem. Meni su namjestili ton tako da sam se čula dobro, ostali me ne zanimaju”, zaključila je.