KANYE WEST PODRŽAVA TRUMPA I ŽELI OPET UVESTI ROPSTVO: Napala ga Lana Del Rey: ‘Oboje ste narcisi, tu nema pomoći’

Suprug Kim Kardashian smatra da bi ponovno uvođenje ropstva Americi samo koristilo te da bi je opet učinilo jednistvenom

Kanye West svoju podršku Donaldu Trumpu, predsjedniku Sjedinjenih Američkih država, uputio je preko društvenih mreža te u emisiji Saturday Night. Naime, američki reper zagovara ukidanje 13. amandmana američkog ustava kojim je ukinuto ropstvo. Izjavio je da bi ponovno uvođenje ropstva Americi vratilo cjelovitost: “Više se nećemo oslanjati na druge države. Gradit ćemo tvornice u Americi i stvarati poslove. Stvorit ćemo poslove za sve one koji su pušteni iz zatvora kada ukinemo 13. amandman. Poruka poslana s ljubavlju”, poručio je.

Njegova kontroverzna izjava izazvala je lavinu komentara, a od kritike se nisu suzdržale ni poznate osobe. Glumac Chris Evans izjavio je da ne postoji ništa luđe nego raspravljati s nekim tko ne zna povijest, ne čita knjige i tko svoj ego predstavlja kao vrlinu: “Stavovi neutemeljeni na činjenicama na koje sam u zadnje vrijeme naišao nisu samo frustrirajući nego i nazadni, bez presedana i apsolutno zastrašujući”, rekao je.

“Ekstremni narcizam”

Reperovovi radikalni stavovi nisu se svidjeli ni Lani Del Rey:” To što je Trump postao predsjednik gubitak je za državu, ali tvoja potpora njemu gubitak je za kulturu. Jedino što mogu pretpostaviti je da se poistovjećuješ s njegovom osobnosti na nekoj razini. Umišljanja neke veličine, ekstremni problemi s narcizmom, ništa od toga ne bi bio problem da ne govorimo o čovjeku koji vodi našu zemlju”, rekla je Lana koje je nastupala na vjenčanju repera i njegove supruge Kim Kardashian. “Ako misliš da je u redu podupirati nekoga kome je ok uhvatiti ženu za genitalije samo zato što je slavan onda trebaš intervenciju koliko je i on treba”, dodala je te istaknula da je riječ o “nečemu što mnogi narcisi nikad neće shvatiti jer jednostavno nema pomoći oko toga.”

Slavnog repera neki su obožavatelji podržali te su pokušali objasniti da je došlo do nesporazuma. Kako tvrde, u tom amandmanu stoji da se ukida ropstvo i rad protiv svoje volje, ali se dopušta da se zatvorenici iskorištavaju za ropstvo, zbog čega je vjerojatno reper i rekao da se treba ukinuti amandman. Ovo nije prvi put da je Kanye šokirao svojim stavovima. Naime, reper je još prije nekoliko mjeseci izjavio da je ropstvo izbor te zaprepastio sugovornika američkog tabloida TMZ-a.