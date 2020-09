KANYE WEST IZBAČEN JE S TWITTERA: O tome se oglasio njegov prijatelj, a evo koje je sve burne ispade reper imao ovoga tjedna

Bivši košarkaš NBA-a Rick Fox oglasio se na svom Twitteru u srijedu navečer kako bi obavijestio javnost da je njegov prijatelj Kanye West izbačen s te platforme, javlja Page Six.

KANYE WEST PUKAO KO KOKICA? Podijelio je video na kojem mokri po glazbenoj nagradi, a potom pobjesnio; ‘Molite za mene’

“Moj prijatelj Kanye West želi da svi znate da je izbačen s Twittera na 12 sati”, napisao je.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours

— Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020