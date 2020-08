KANYE U PROBLEMIMA ZBOG IMENA KOJA JE DAO TENISICAMA: ‘Ruga se islamu, ovo je bezobrazno i izrazito uvredljivo’

Jedan model spornih tenisica već je u prodaji, dok će drugi biti dostupan u rujnu

Kanye West optužen je za “nepoštivanje islama” nakon predstavljanja novih modela tenisica pod nazivom Yeezy Boost 350 V2 Israfil i Yeezy Boost 350 V2 Asriel.

KIM KARDASHIAN I KANYE POKUŠAVAJU SPASITI BRAK: ‘Nakon njegovih bipolarnih epizoda, njoj je bilo teško jasno razmišljati’

Naime, dobile su ime prema anđelima glazbe (Israfil) i smrti (Azrael) pa su ga neki fanovi optužili da se na taj način ruga islamu.

YEEZY BOOST 350 V2 ISRAFIL. AVAILABLE AUGUST 22 IN ASIA PACIFIC, EUROPE AND NORTH AMERICA AT https://t.co/SNOmpVaWg8, ON THE ADIDAS APP IN SELECT COUNTRIES, AND IN SELECT ADIDAS STORES. pic.twitter.com/TqUvKf2ion — adidas Originals (@adidasoriginals) August 17, 2020

Tenisice se prodaju po cijeni od 1.500 kuna. Israfil je već u prodaji, dok će drugi model biti dostupan u rujnu.

Nove Yeezy tenisice na društvenim mrežama nisu dočekane s oduševljenjem. Naime, mnogi traže da se imena tenisica smjesta promijene i da se sve uključene strane ispričaju.

Very disrespectful. Adidas is disrespecting Islam. Israfil is one of the four angels in Islam. Shame on @adidasoriginals and @kanyewest — Tariqul Islam Jewel (@TariqulJewel) August 22, 2020

“Ovo je jako bezobrazno. Adidas se ruga islamu. Israfil je jedan od četiri anđela u islamu. Srami se Kanye West”, “Dragi Adidas, prestat ću kupovati vaše proizvode ako ne promijenite ime novih Kanyeovih tenisica jer se radi o nepoštivanju islama”, “Kanye West i Adidas rugaju se islamu”, “Anđeli su u islamu blagoslovljena Božja stvorenja kao i u drugim religijama. Povezivanje onoga u što muslimani vjeruju s cipelama je izrazito uvredljivo i moraju se iskupiti za to. Neprihvatljivo je da se rugate s vjerom”, samo su neki od komentara na Twitteru.