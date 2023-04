Osvanulo je novo jutro u Superpar kući. Nakon odlaska Darija i Nataše, došlo je i do male promjene u smještaju. Naime, upravo su oni odlučili Ismaela i Martinu poslati u sobu Par nijansi sive, a u luksuzu njihove bivše sobe odsad će uživati Max i Veronika.

''Jedna jedina stvar mi nije jasna – zašto mi?'' pitao je Ismael Martinu, koja je zaključila da su ostali možda malo ljubomorni jer su cijelo vrijeme pri vrhu tablice.

Karmela i Tomislav ostali su u showu zahvaljujući iznenadnom odustajanju Darija i Nataše pa su u krevetu komentirali ostale, ali i smišljali taktike za nastavak.

''Nije ugodno biti na dnu… Ljudi koji su nam dali narukvicu su ljudi s kojima smo više provodili vremena. Nastavio bih se ponašati kao dosad. Ne pada mi na pamet pokušati se nekome svidjeti jer će ispasti čudno, a i to ne volim raditi'', poručio je Tomislav.

Ubrzo im se pridružio Enis i obavijestio ih da počinje drugi ciklus zadataka. U ukupnom poretku trenutno vode Meri i Davor vode s 1750 eura u svojoj kasici, dok su na posljednjem Verica i Dragan sa samo 99 eura.

Na početku novog ciklusa svi parovi opet na raspolaganju imaju 900 eura koje mogu uložiti u izazovima.

Ponovno je stigao red da se muškarci klade na svoje dame pa su zajedno s Enisom krenuli u sobu za klađenje.

''Za ovaj zadatak bit će bitno koliko vas vaša partnerica poznaje – ovaj put ne karakterno, nego fizički. Bi li vas mogla prepoznati u moru drugih muškaraca, u mraku? Možda bolje da mi njih to pitamo'', najavio je Enis pomalo tajanstveno novi zadatak.

Drago je uložio 250 eura na Anamariju, kao i Filip. Ismet je pridodao iznos od 350 eura, a Tomislav 390 eura. Ismael je uložio prilično visokih 420 eura na Martinu, no najviše se odvažio Davor koji se na svoju Meri kladio s čak 500 eura.

Srećko je uložio 401 euro na Teu, Dragan na Vericu samo 200 nakon što su prošli zadatak pali, a Max na Veroniku 300 eura.

''Prvi smo bili u eliminacijama pa smo malo 'down', sad nam treba onako polako da se dignemo'', objasnio je Dragan svoj najmanji iznos.

Stiglo je vrijeme za izazov. Od hrpe ponuđenih velikih kocaka na kojima su dijelovi lica, kandidatkinje će u samo sedam minuta morati složiti lice svog partnera. Muškarci im smiju sugerirati odgovore, a u isto vrijeme voze sobni bicikl pod opterećenjem. Kada stanu ili uzmu predah, njihove dame u tom periodu ne smiju slagati kocke.

Prvi su na redu bili Tea i Srećko. Iako je bila pod velikim stresom, uz Srećkovu pomoć vrlo je dobro slagala njegovo lice, ali ostala joj je jedna jedina kocka kad je vrijeme isteklo.

''Samo da me poslušala'', kritizirao ju je Srećko koji ju je navigirao, dok je Tea čak zaplakala.

Drago i Anamarija bili su prespori te ona za sedam minuta nije stigla složiti zadanu sliku.

Veronika se, pak, mučila s pronalaskom pravog nosa koji pripada Maxu, a nije mogla pronaći ni oči ni čelo pa su glatko izgubili u ovom izazovu.

''Samo da nije bilo vremenski ograničeno, složila bih'', priznala je, dok ju je Max tješio, ''Da sam ja slagao svoje lice, i ja bih fulao''.

Karmela i Tomislav brzo su napredovali, no nikako nije mogla pronaći njegovo uho.

''Razočarana sam što prvenstveno ja nisam uspjela proći zadatak jer on je svoje obavio'', tužno je priznala.

Azelma i Ismet bili su na svojim pozicijama. Azelma se požalila da ne voli slagalice, dok je Ismet poručio: ''Presporo razmišlja, to je problem, ja sam duplo brži od nje''.

''Samo sam vidjela jedan dio koji nije bio njegov, sve ostalo mi je bilo njegovo'', smijala se Azelma, a on ju je urnebesno tjerao da se požuri.

''Kad nekom nešto ne ide, ne ide. To je kao kad bih ja njemu rekla: 'Hajde, razvaljaj ti pitu i napravi je!''', ljutila se Azelma.

''Jel znaš ti moju frizuru?'' vikao je Ismet, no vrijeme je isteklo, ''Tvoje je samo bilo da budeš brža, vidiš da imamo vrijeme, ja se satrao na biciklu''.

Filip i Anamarija već su bili spremni. ''Njegovo lice prepoznam po prištevima'', smijala se Anamarija koja je u samo nekoliko sekundi složila pola slike, no mučio ju je gornji dio. Ostalo im je malo više od dvije minute kada su uspješno prošli izazov!

''Možda sam nas malo podcijenio'', priznao je Filip da mu je žao što je uložio tek 250 eura.

Verica i Dragan također su dobro krenuli, a ona je priznala da joj je pomogla njegova brada. Uspješno su složili cijelu sliku za pet i pol minuta.

Meri i Davor krenuli su u izazov, a od početka je bilo burno. ''Ona nije podigla kocku da vidi što se dolje krije'', zamjerao joj je taktiku.

''Kad nešto krenem raditi sama, ne volim da mi se netko ubacuje! Stvaraš mi nervozu!'' komentirala je Meri, no uz dosta stresa i buke, uspješno su prošli.

Posljednji su na redu bili Ismael i Martina. ''Osjećala sam se kao neka princezica jer se on muči dok ja slažem, on se žrtvuje, on se bori'', komentirala je Martina koja je bez puno muke složila cijelu sliku.

Pri povratku u kuću, parovi koji nisu prošli međusobno su se tješili i bodrili.

''Danas si mi oduzeo puno živaca, malo se skuliraj'', prigovorila je Meri Davoru, dok je Srećko molio Teu damu obeća da više neće plakati jer sve je ovo samo igra.

''Ne želim biti na zadnjim mjestima, nije mi mjesto tamo. Briga me i za novac i sve, ali hoću pobjedu'', poručio je Tomislav Karmeli nakon još jednog izazova koji nisu prošli.

A kako će proći novi izazov u kojem se žene klade na muškarce, gledatelji će vidjeti već u ponedjeljak od 21.15 sati u novoj epizodi showa 'Superpar'.