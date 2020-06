KAKVA TRANSFORMACIJA! Marko iz ‘Života na vagi’ imao je 165 kg, a sada je neprepoznatljiv; ‘Tu sam nadomak cilja’

Među brojnim fanovima koji su lajkali Markov status našli su se i neki kandidati koji su s njim bili u showu

Marko Kregar, jedan od kandidata treće sezone “Života na vagi”, kao i mnogi kandidati proteklih dana, prisjetio se svog sudjelovanja u showu, ali i koliko mu je promijenio život. Stoga je objavio doista impresivan status na društvenim mrežama koji bi trebao i druge ohrabriti da se odvaže na jedan ovakav korak.

“Ah, taj 6. mjesec 2018. bio je poseban za mene, ustvari to je mjesec u kojem sam počeo mijenjati život… I evo dvije godine kasnije tu sam. Tu sam nadomak cilja kojega ganjam te dvije godine od kako sam krenuo u rat sa svojom kilažom. Bilo je teških trenutaka i siguran sam da će ih biti još dok ne dođem do svog cilja ispod 100 kilograma. Ali Bože moj, ništa nije lako pa ni to…

Sve je to stil života i borba koju moramo proći kroz život. Nimalo nije bilo lako, bilo je puno odricanja, puno znoja i odustajanja ponekad. Ali nisam se dao, borio sam se. Borio sam se sam sa sobom, a to je najveća borba koju čovjek ima”, stoji u njegovo statusu.

‘Budite hrabri’

“Bila je korona i neka vrsta karantene ali nisam odustao. Tada sam dao sve od sebe jer sam znao ako popustim da bi moglo otići daleko u nebesa s kilažom. Nisam se dao, dapače skinuo sam kile kad je bilo najteže i tako pokazao sebi da sam borac i da ja to mogu i da ja to hoću. Prošle su dvije godine a ja nisam vratio ni kilograma od finala.

U finalu sam imao 111,3 kilograma, a sada imam 109,7 kilograma. E to je ono što me drži i ne da da idem prema nazad. Samo naprijed i guram k cilju. Zato zapamtite uvijek kad poželite odustati sjetite se što ste sve prošli da biste napravili svoj rezultat, koliko ste se odricali svega i koliko ste znoja prolili… Zato budite hrabri i ne dajte kilama da vas muče kao što su nekada mene. Vjerujte ja znam najbolje kako je to. Samo hrabro, idemo dalje”, napisao je Marko.

Među brojnim fanovima koji su lajkali ovaj status našli su se i neki kandidati koji su s njim bili u showu poput Mire Bajle koji je u “Životu na vagi” također ostvario impresivan rezultat.