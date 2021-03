KAKVA SAPUNICA, POJAVILI SE I SCREENSHOTOVI: Valentina grunula od ljubomore zbog poruka koje je našla u muževom mobitelu

Valentina, je, kaže, jako ljubomorna te ne trpi nikakve žene oko svog supruga

Valentina Kordić Tijan, koja je našoj javnosti poznata po tome što je u showu “Ljubav je na selu” upoznala sadašnjeg supruga i oca svoje dvoje djece Vatroslava Tijana, napala je jednu Puljanku se, kako piše 24 sata, dopisivala s njenim suprugom Vatroslavom.

Puljanka je na svom Facebooku objavila prepisku između nje i Vatroslava iz koje je vidljivo kako su njih dvoje izmjenjivali poslovne informacije. Naime, on je htio kupiti zemljište u Istri, a ona mu je oko toga pomagala jer radi s nekretninama. No, te je poruke pročitala i Valentina koja se zbog toga jako uzrujala.

“Vatroslav je našu Viktoriju nekad i dvaput na dan vodio u šetnje. Krajem siječnja sam rodila sina, pa nisam izlazila, a ovih dana sam vidjela da se dopisuje s tom ženom. Slala mu je slike naše i njezine kćeri dok se ljuljaju. Ako mu je htjela pomoći, nije ga trebala pitati broj mobitela nego ga dodati na fejs i tamo mu javiti što je htjela. A ne da se s oženjenim muškarcem dopisuje”, ispričala je za 24 sata Valentina te je naglasila kako je suprug nije prevario.

Pale i uvrede

“Ne, ne, nije on mene prevario. Ja njemu vjerujem, ne bi on to, pričali su samo o toj zemlji. Ljuta sam jer joj je dao svoj broj. Zapravo, ona je kriva, zašto ga je pitala za broj mobitela”.

“Ja sam jako, jako ljubomorna. I on to zna. Meni smeta kad on ode na večeru s dečkima, a kamoli kad je žena u pitanju”, istaknula je.

Dotična Puljanka je, pak, za 24 sata kazala da ju je Valentina vrijeđala nakon što joj je ona pojasnila kako je u kontaktu s njenim suprugom isključivo iz poslovnih razloga.

Prijavila ju je policiji

“Vatroslav mi je dao svoj broj 4. veljače. Pitala sam ga broj kako bi mu poslala informacije koje su mu trebale oko kupnje zemljišta i fondova Europske unije. Htjela sam dobronamjerno pomoći. Netko je imao problem, a ja sam imala rješenje i zašto ne pomoći. Nijedna poruka nije bila ‘čudna’. I onda mi se javila Valentina. Rekla sam joj da se Vatroslav i ja znamo jer su nam se kćeri u parku družile i poručila joj da se ne brine.

Mislila sam da je tu razgovor gotov, ali ona me počela vrijeđati. Nisam reagirala na prvu, a onda sam se javila njemu i rekla mu da njegova supruga meni svašta ružno priča. Tada je ona s njegova mobitela odgovorila da će on uvijek biti na njezinoj strani. Mislila sam da je to bio on. Nije mi bilo jasno, ali sad sve shvaćam. Napisala je da je jako ljubomorna i jest”.

Žena je Valentinu prijavila policiji zbog uznemiravanja i klevete.

“Morala sam reagirati. Društvene anomalije se moraju rješavati, kao društvo trebamo osuditi takvo ponašanje. Ako to ne učinimo, djeci pokazujemo da je u redu kad te drugi uznemiravaju. Ona je meni u 21. stoljeću išla zabranjivati da ja ikad više pričam s njezinim suprugom. Nema ona meni što zabranjivati. Ovo joj nije prvi put da je to napravila. To je njezina praksa, obrušava se stalno i drugdje. Na meni neće”, kazala je.