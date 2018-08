“…ruke služe mi da pijem…” Premijera | ‘Unaprijed gotovo’ feat. Petar Grašo | 01.06.2018. | 12:00h #premijera #unaprijedgotovo #music #video #pag #metajna @visitnovalja #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina Kojic (@severina) on May 30, 2018 at 5:46am PDT