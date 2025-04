Danas živi u otvorenom braku, a evo kako je Blanka Vlašić pričala o ljubavi

Ruben je u televizijskoj emisiji Het Huis jednom izjavio da on i Blanka vode otvoren brak. Naglasio je da se njihov odnos temelji na otvorenosti i povjerenju. "Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", isticao je.