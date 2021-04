Žena imena Palwinder Kaur tvrdi da ju je preko društvenih mreža kontaktirao princ Harry. Nakon nekoliko mjeseci razgovora, princ ju je navodno i zaprosio.

Punjab and Haryana High Court has heard a plea seeking legal action against Prince Harry for not fulfilling an alleged promise to marry the Petitioner. The plea also sought for arrest warrants to be issued so that no further delay would occur in the marriage. #PrinceHarry pic.twitter.com/RycadP4iUj

Sada njezin odvjetnik želi da ga se odvede na sud te da se za njim raspiše međunarodna tjeralica zbog toga što nije izvršio dano obećanje i slomio joj srce.

Sud u Indiji odbio je zahtjev jer Palwinder ne može dokazati da je pričala s pravim princem Harryjem.

The Court observed that it was “nothing but a day-dreamer’s fantasy about marrying #PrinceHarry”. It also noted that the petition was poorly drafted and mentioned emails which allegedly been sent by the Prince wherein he stated that he promised to marry the Petitioner soon. pic.twitter.com/lfh9bGO8Bp

— Live Law (@LiveLawIndia) April 13, 2021