JURICA PAĐEN TUŽIT ĆE PAULA MCCARTNEYJA? ‘Mogao bih dobiti pet milijuna dolara odštete…’

Jurica Pađen početkom godine zatražio je da se u Autorsko-pravnom odboru Društva hrvatskih skladatelja provede vještačenje kojim se treba utvrditi postoji li sličnost između njegove pjesme “Samo me draga ne ostavi” i pjesme Paula McCartneyja “Confidante”. “Četiri vještaka bila su jednoglasna i složila se kako u dijelovima obje skladbe postoji izrazita podudarnost”, rekao je Pađen za Jutarnji list.

Razmišlja o tužbi

“Moram sjesti i dobro razmisliti. Tužba se kao opcija sama po sebi nameće. To je skupi sport, koliko sam se raspitao, mogao bih dobiti i nekih pet milijuna dolara. Nije to mala lova! S druge strane, to znači da bih ja sad trebao naći advokata koji će tužiti čovjeka koji je bio i ostao jedan od mojih glazbenih idola. Nije to lagana odluka, a ja nisam tip kojeg lova pokreće, što, jasno, ne znači ni da mi je mrska. Meni je sad najvažnije da, za početak, crno na bijelo imam dokaz da radim u skladu s najvišim autorskim standardima”, objasnio je.

“Čast mi je što legendarni Beatles i ja očito glazbeno identično mislimo. Ne znam je li Paul baš ukrao moju pjesmu. Ja sam skloniji pomisliti da je slično razmišljao. No, ako ju je uzeo, jasno je sada i da je točno znao gdje treba uzimati”, rekao je koji ne skriva da se iznenadio kad je prvi put čuo McCartneyjevu pjesmu “Confidante”.

PAUL MCCARTNEY PLAGIRAO PJESMU JURICE PAĐENA? ‘To mi je znak da radim u skladu sa svjetskim standardima’

“U prvi trenutak pomislio sam da me netko zafrkava. Jer ‘Confidante’, pjesma nastala preklani, zvučala je gotovo sasvim isto kao i ‘Samo me draga ne ostavi’ koju sam ja napisao prije dvadeset i tri godine i objavio na albumu ‘Izbrisani grafiti’ iz 1997. godine. Obje pjesme imaju isti tempo, kreću iz istog tonaliteta, ista melodija napravljena je s akustičnim gitarama. Jedina je razlika u dosegu objavljene skladbe, jer je Paulov album na kojem je ta pjesma bio prvi na Billboardovoj američkoj top-ljestvici. Znači, danas i ja mogu kazati da sam imao pjesmu na prvom mjestu američke top-liste”, rekao je glazbenik.

Dodao je da je iznimno počašćen što je McCartney “slijedio njegovu glazbenu inspiraciju”.