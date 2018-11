JURICA NA ODABIRU PROMIJENIO I SLUGU I SLUŠKINJU: Kristini pomrsio planove: ‘Prebit ću te kasnije!’

Ni Maja ni Robert nisu iznenađeni Juručinom odlukom, no Kristini, izgleda, nije baš svejedno

Zbrojem glasova s pločica na kojima su farmeri ispisali imena, sluga i sluškinja trebali su biti Srećko i Kristina. No, Jurica je kao gazda iskoristio svoje pravo da tu odluku promijeni te je na ta mjesta postavio postavio Maju i Ozrena. „Ja bih htio utjecati na nju da se bori i dalje. Nije ostalo još puno i mislim da ona to može, samo se treba složiti malo sama sa sobom“, rekao je Jurica te postavio Maju za sluškinju kako je i napisao na svojoj pločici. Promjenu sluge Jurica je objasnio ovim riječima: „Znam da je Ozren potreban na farmi, a neće ići kao duelist“ rekao je te dodao da je siguran da će ovim odabirom Maja biti prvi duelist.

MENTOR JOŽA LJUTIT NA FARMERE: ‘Radim budalu i od sebe i od vas! Aljkavi ste!’

POSINAK INDIRE IZBAČEN IZ FARME: ‘Što je, tu je, umro sam skoro tu’

Maja, kaže, nije pogođena Juričinom odlukom: „Jednostavno sam znala po Juričinom pogledu tako da tu nema nekakve priče. To je njemu krivo zbog Roberta i to je njegov problem. “Ni Ozren nije iznenađen Juričinom odlukom. „Pa ja se slažem s njim. To je sve ok. Treba sve probati. Nemam ništa protiv“ , rekao je dodavši da Jurica ima tendenciju secirati situaciju do najsitnijeg detalja. “Očito zna što radi, a meni je svejedno”, zaključio je. Juričina odluka je pomrsila Kristinine planove. „Jurica, prebit ću te kasnije!“, našalila se. Maja i Ozren spakirali su svoje stvari i preselili se u kućicu za slugu i sluškinju. Kako će se stvari odvijati, ostaje nam za vidjeti.

U FARMI RASTU NAPETOSTI, MATEI JEDNA OSOBA DIGLA TLAK: ‘Zamisli ti lika, cijeli dan je bio ljut jer ga nismo spasile’