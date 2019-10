JULIJA SPAŠENA OD ISPADANJA, NO NIJE SE SVIMA OSMJEHNULA SREĆA: Jakubovskom pozlilo na treningu, a Nenad potražio liječničku pomoć

Kandidati su trebali odabrati najkvalitetniji doručak, a nutricionistica Martina kasnije im je objasnila koje su namirnice najbolji izbor, a koje najgori

Na prvom vaganju Alen je bio posljednji kandidat koji ide na vagu, a ona je pokazala 6,6 kilograma manje. Crveni su u show došli sa 1282 kilograma, a na prvom vaganju sveukupno su izgubili 35,8 kg te sad imaju 1246, 2 kg, što je 2,8 posto manje. Plavi su na početku imali 1232,6 kg, a u prvom ciklusu izgubili su 36,8 kg, što je tri posto manje od ukupnog rezultata. „Izgubili smo na vaganju i nisam zadovoljan time. Žao mi je što smo upropastili dobar ciklus. Ma ne dobar, nego odličan ciklus. Od prvog do zadnjeg dana imali smo pobjede u rukama i sad je to upropašteno ovim porazom na kraju. Plavci slave, čestitam im na tome. Vidim da moji imaju zategnute odnose s Julijom i bojim se da bi ona mogla ispasti“, kazao je trener Edo.

Nitko neće napustiti show

U timu crvenih ispod crvene linije bili su Ana, Danijela i Julija s istim postotkom izgubljene mase – 2,1%. Zbog toga je crvena linija postala žuta te su članovi crvenog tima morali sami odlučiti koga žele izbaciti prvog. Svi crveni složili su se da bi izbacili Juliju jer ne poštuje ni pravila ni prehranu. No, Marijana ih je iznenadila rekavši im da ipak nitko neće napustiti show. „Nadam se da će Julija shvatiti da joj želimo pomoći, a ne odmoći. Mi smo tim koji treba surađivati da bi se vidjeli rezultati“ komentirala je Danijela. Marijana je kandidatima najavila sudjelovanje u Grawe noćnom maratonu, odnosno, osmero kandidata koji napuste show dobit će startni broj te sudjelovati u maratonu. Pobjednik maratona postat će tajni finalist.

Maca odabrala najbolji doručak

Julija je poslije vaganja bila dosta pogođena situacijom i priznala je da se još nije priviknula na pomisao da je potpuno sama nakon što joj je prije gotovo dvije godine preminuo otac, zbog čega joj je odbacivanje kandidata još teže palo. Kandidatima je u posjet došla Marijana kao bi ih obavijestila da im je pripremila prvo iskušenje – kandidate čeka obilan doručak, a kandidat koji pojede najviše kalorija dobit će imunitet. Julija je prva išla po doručak, a kandidati ne znaju da treneri s nutricionisticom Martinom Linarić gledaju na kameri što biraju za jelo. Julija je nakon podužeg razmišljanja odlučila izabrati komad lubenice, ali su treneri komentirali da je to nedovoljan doručak te da je trebala odabrati kvalitetne namirnice.

„Odlučio sam ostaviti prazan tanjur, smatram da je to izazov. Gladan sam i doručkovao bih, ali želim se zdravo hraniti, okrenuo sam novu stranicu života“, kazao je Držislav, no treneri nisu bili zadovoljni opcijom da se za doručak ne pojede ništa. Marino je treći išao u izazov i isto odabrao voće, baš kao i Ana. I Mirna se odlučila za voće, kao i Sara. Maca je odabrala sir i vrhnje, jaje, krastavce i papriku, što je po mišljenju trenera i nutricionistice bio dotad najbolji odabir. Danijela je odabrala isto što i Maca. Ivan F. odabrao je kajganu, povrće i jogurt te voće i tost. Lidija, Roko i Vladimir birali su kajganu, povrće i sir. Nenad je birao kuhana jaja, baš kao i Nea, a Alen je odabrao sir i voće. Ivan J. bio je zadnji u izazovu, a odabrao je kajganu i kuhana jaja, bez ikakvog povrća, što i nije bila najbolja opcija.

Jakubovski unio najviše kalorija

Nakon izazova nutricionistica Martina rekla im je da su imali grešaka u odabiru namirnica, ali da su ipak upili neka znanja. Po broju unesenih kalorija pobjednik je bio Ivan Jakubovski, ali zbog toga baš nije sretan. Poslije iskušenja kandidate je čekao trening, a posebno „nabrijan“ na svoj tim, Edo je izdvojio Juliju, koju su kandidati odabrali kao najlošiju kariku svog tima zbog čega je Edo htio ustanoviti u čemu je problem.

Edo im je zamjerio što mu nisu rekli da imaju problem s Julijom te ih je sve pozvao da stvari pogledaju iz drugog kuta i da se potrude ujediniti. Kandidati su se dosta mučili na treningu jer im je bilo vruće, a neki, poput Nenada, nisu nalazili preveliku motivaciju da bi vježbe odradili do kraja. Jakubovski je od napora i iritacije kašlja povraćao na treningu, a Neno se požalio da je ostao bez zraka pa je morao nakratko prestati s treningom. Ipak, nije uspio dugo izdržati, čak ni uz veliku podršku trenera, pa je poslije treninga zatražio liječničku pomoć i dobio infuziju. Nutricionistica Martina kandidatima je pričala o prehrani koju bi trebali uvesti u svoju rutinu, ali im je osvijestila što su dosad jeli i što ih je dovelo do pretilosti. Osvijestila im je veliki problem koji imaju, a to je preskakanje doručka te ukazala na manjak unosa voća i povrća.

