JULIJA NAPUSTILA SHOW, A DANIJELA I MIRNA SE POSVAĐALE: Dvoje kandidata mijenja timove

Roko je pobijedio u izazovu i izvukao vreću u kojoj je nagrada zamjena članova tima

Na vaganju je još ostala Nea koja je imala zadatak izgubiti 1,7% svoje težine kako ne bi napustila show. Izgubila je 2,5 kg što je bio postotak od dva posto te je time spašena od ispadanja. Crveni tim je ukupno smršavio 9,3 kg, što je postotak o 1,6%, dok je plavi izgubio 11,1 kg, što je u postotku 1,8%, a uz dodana dva kilograma koja su osvojili na izazovu, njihov je postotak bio 2,2, prema čemu je crveni tim taj koji izbacuje. Danijela je odlučila nominirati Mirnu jer smatra da ona ima najviše mogućnosti za treniranje vani, što je opravdala činjenicom da živi u centru grada i ima dostupne teretane, dok ostali kandidati nemaju iste uvjete. Mirni je dosta teško palo to opravdanje jer ga je smatrala neiskrenim, a Roko zbog nastale situacije strahuje da će se cure stalno svađati. Roko je odlučio nominirati Anu, a Mirna je, očekivano, nominirala Juliju jer se od samog starta ne slažu dobro.

Julija ide kući

Ana je svoj glas dala Juliji, dok je Julija dala svoj glas Ani. Prema tome, Ana i Julija imale su isti broj glasova, ali s obzirom na to da je Julijin postotak bio niži, ona je ta koja napušta show. Julija je u show ušla sa 135 kg, a izlazi 20,1 kg lakša. Nakon Julijina ispadanja plavi tim komentira da im je žao što je ona napustila show, a komentiraju i da je Roko sljedeća moguća žrtva jer su se Mirna i Ana udružile. „Crveni nisu riješili jedan veliki problem, a to je timski duh. To su sad mogli riješiti. Možda je njima Julija najslabija karika, ali zapravo im je timski duh najslabija karika“, komentirao je Gurka.

Maju razljutila Sara

„Ne sviđa mi se atmosfera u timu, ostale su samo ženturače“, komentirala je Danijela s Rokom koji je utvrdio da je Mirna došla s ciljem i da želi do finala te da im sad ostaje samo dati sve od sebe da im rezultati budu što bolji. Na prvom treningu nakon povratka iz šume treneri pokušavaju motivirati kandidate da što više rade kako bi rezultati bili bolji, ali većina kandidata komentira da nemaju motiva za dalje. Maju je posebno razljutila Sara koja je slabašno radila trening, a na njezino pitanje želi li napustiti show, Sara je rekla da želi izaći. „Spusti bučice, dolje su ti vrata!“ rekla joj je Maja, no Sara je potom u suzama rekla da ne želi odustati jer je obitelji obećala da će gurati do kraja.

Kandidatima se pridružila Željka Klemenčić

Na masterclasu se kandidatima pridružila Željka Klemenčić, novinarka i urednica, mnogima najpoznatija kao članica žirija „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, koja im je pričala o tradicionalnoj hrani. Na malom izazovu kandidati se natječu skačući u vrećama i pobjednik je onaj tko prvi dođe do cilja. Nagrade su raspoređene u tri vreće, a to su: promjena člana tima i ta zamjena ostaje do kraja showa, druga nagrada je kilogram prednosti za jednu osobu, a u trećoj vreći nema nagrade. Prvi je do cilja došao Gurka, ali su kasnije ustanovili da nije skakao sunožno kako je bilo rečeno pa je pobjeda pripala Roku. U odabiru vreća Roko je izvukao onu u kojoj je nagrada zamjena članova tima. Tko će promijeniti boje do kraja showa, gledatelji će doznati u četvrtak u 20 sati na RTL-u!