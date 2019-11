JULIJA NAKON ISPADANJA OTKRILA RAZLOG LOŠIH REZULTATA NA VAGANJU: Tijekom pripreme obroka napravila je jednu pogrešku

Julija, koja je u ‘Život na vagi’ ušla sa 135 kilograma, a izašla s 20,1 kilogramom manje

Julija Bošnjak nakon ispadanja iz showa otkrila nam je kako to da je na posljednjem vaganju izgubila samo 0,2 kilograma, je li joj žao što je napustila show te čemu se najviše razveselila nakon dolaska kući.

Je li vam teško palo što vas je crveni tim odlučio poslati kući?

Nije mi teško palo, očekivala sam ispadanje s obzirom na to koliko sam izgubila na vaganju u posljednjem ciklusu.

Što mislite zašto vam je vaga pokazala samo 0,2 kg manje?

Glavni krivac za moj loš rezultat bilo je moje kuhanje dan ranije. Naime, presolila sam hranu pa je organizam zadržao više tekućine nego što je trebao. Vjerojatno su zato i ostali kandidati imali loš rezultat.

Bi li nešto drugačije napravili ili rekli da možete vratiti vrijeme?

Ne bih ništa promijenila, ali ne bih toliko presolila hranu.

Je li vam nakon ispadanja pala motivacija ili planirate nastaviti vježbati?

Radim koliko mogu, ali zbog financijske situacije ne mogu u teretanu pa vježbam po kući. U potrazi sam za poslom pomoćne kuharice.

Čemu ste se najviše radovali nakon dolaska kući?

Svojim mačkama. Jedna izgleda kao da je ona prošla “Život na vagi” – premršava je, a druga kao da joj je potreban ulazak u show!

Naposljetku, tijekom showa smo vidjeli da ste oduševljeni Alenom Abramovićem. Što vas je najviše impresioniralo kod njega?

Najviše me se dojmilo to što je i on imao otečene i tamne noge, upaljene vene i sve što nosi bolest štitnjače, a ipak je uspio – to mi je bio veliki poticaj.