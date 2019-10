JULIE NAKON ISPADANJA IZ GOSPODINA SAVRŠENOG: ‘Oduvijek sam slaba na visoke i jake muškarce, ali nisam se zaljubila u Miju’

Julie u showu nije skrivala da osjeća privlačnost prema Mijo, no ljubav između njih nije se ostvarila

Iako je ovaj tjedan ispala iz showa, Julie ne žali ni sekunde zbog svog novog iskustva. Ipak je ona prava avanturistica koja se najviše veselila novim iskustvima i nezaboravnim trenucima. Ta atraktivna brineta nikad nije imala ozbiljnu vezu niti bila ludo zaljubljena, ali to ne znači da je nakon ispadanja iz showa zatvorila vrata toj mogućnosti, prenosi RTL na kojemu se prikazuje show “Gospodin Savršeni”.

‘Oduvijek sam bila slaba na visoke i jake muškarce’

„Uvijek sam gledala američku verziju showa “The Bachelor”, ali nikada nisam mislila da ću imati priliku sudjelovati u takvoj emisiji. Kad smo sestra i ja doznale da se traže kandidatkinje za novu sezonu hrvatske inačice “Gospodin Savršeni”, znala sam da je to znak. Sestra mi je bila velika podrška u tome da se prijavim, a ja sam odlučila dati priliku ljubavi u showu. Jedostavno nisam mogla sebi zabraniti takvo iskustvo, san i šansu“, kaže vesela Julie.

Pri ulasku u show nije znala kakav je muškarac očekuje niti hoće li on biti njezin Gospodin Savršeni, ali evo kako ga je zamišljala: „Oduvijek sam bila slaba na visoke i jake muškarce, a dodatni mi je plus kada prate modu i oblače se u trendu, ali ne volim previše ženstvene tipove. Karakterno uvijek tražim osobu koja će moći pratiti moj karakter, da budemo komplementarni. Uz to, humor mi je jako bitan, volim osobe koje rade na sebi i konstantno se trude biti bolja verzija sebe“, otkrila je u intervjuu za RTL TV te dodala: „Fizički je Mijo bio sve što tražim, a ima i jako sladak osmijeh i lijepe oči. Ima i smisla za humor i vrlo je opuštena osoba, što mi je pomoglo da uz njega lakše prebrodim tremu i strah od kamera. Također, vidi se da Mijo radi na sebi mentalno i fizički. Ispunio je dosta kriterija koje sam ja tražila, ali moram priznati da nije bilo neke vatrene kemije među nama.“

‘Nisam se zaljubila u Miju’

U showu nije skrivala da joj je Mijo privlačan te da joj je stalo do njega, ali ljubav između njih nije se realizirala. „Nisam se zaljubila u Miju jer mi treba puno vremena da se zaljubim u nekoga. Mijo je vrlo drag, ali pred kraj mojeg boravka u showu shvatili smo da nismo jedno za drugo“, priznaje. Gospodin Savršeni ipak joj je priuštio neke nezaboravne trenutke koje će pamtiti do kraja života, a jedan od tih zacijelo je i spoj na kojem ih je posjetila trbušna plesačica i na kojem je Julie imala prilike držati zmiju oko vrata!

„Taj mi je spoj jedan od najdražih trenutaka u showu. Bilo nam je jako lijepo i zabavno, puno smo se smijali i zbližila sam se s Mijom na razini na kojoj se do tada još nismo imali priliku zbližiti. Osjećala sam da sam u showu s razlogom i da mu se na neki način sviđam“, prepričava nam Julie spoj na kojem je dobila i ružu. Ipak, na posljednjoj ceremoniji ta lijepa 20-godišnjakinja ostala je bez svoje ruže i napustila show. „Tada sam znala da Mijo i ja nismo srodne duše. Shvatila sam to tijekom tog dana i vjerovala kako i on misli isto, odnosno da ne gleda na naš odnos drugačije od prijateljskog“, kaže.

‘Ukrala sam poljubac Miji i priznajem da je ispalo malo čudno’

Julie nije ostala ni bez poljupca Gospodina Savršenog o kojem je, priznaje, maštala. „Naravno da sam sanjala prvi poljubac, mislim da svaka cura kojoj se sviđa neki dečko razmišlja o prvom poljupcu i osjećajima koje bi on mogao potaknuti. Ukrala sam poljubac Miji i priznajem da je ispalo malo čudno. Meni nije problem biti direktna i napraviti što u tom trenutku želim, ali opet, možda gledatelji u Hrvatskoj na to ne gledaju s odobravanjem. No kada izuzmemo sve oko nas, bila sam sretna što sam ukrala taj poljubac i napravila korak više s Mijom“, komentira. Posljednji dani u “Gospodinu Savršenom” za Julie su bili prilično turbulentni, posebno nakon što je pozvana na grupni spoj s Nušom i Silvijom da bi potom doznala kako njih tri pripremaju ručak za Miju i Barbaru.

„Moram priznati da sam bila ljutita i povrijeđena, a i svi su mogli vidjeti da mi je taj spoj bio najgori u showu. Nisam shvaćala zašto smo se Silvia, Nuša i ja našle u takvoj ulozi i osjećala sam se kao konobarica, a ne kao Mijina buduća djevojka. Tada sam uvidjela da među nama nema kemije“, ne skriva Julie kako se osjećala.

‘Malo sam smirila svoju “party animal” stranu’

Nije joj bilo lako ni na samom početku, kad je Mijo pozivao druge djevojke na upoznavanja i spojeve, a ona je nestrpljivo čekala svojih pet minuta. „Sada kada razmislim o svemu, mislim da Mijo nije imao dovoljno vremena da sa svima provede jednako vremena, da nas sve jednako primijeti i pozove na spoj. No ni u jednom trenutku nisam pomišljala o odustajanju. Bilo je teških situacija, ali to nije bio razlog za odlazak. Došla sam u show kako bih dala priliku ljubavi, a ne okrenula leđa Miji i završila našu priču prije nego što je trebala završiti“, kaže.

Iako je Julie ostala u showu prilično dugo te smo imali prilike vidjeti nekoliko njezinih strana, postoje još neke koje nismo vidjeli. „Tijekom mog boravka u showu uvijek sam se trudila biti pristojna i malo sam smirila svoju “party animal” stranu jer sam inače cura koja voli biti glasna, zabavna i smiješna, a ne povučena i mirna. Gledam na život kao “work hard and party harder”, ali mi je bilo jako neugodno predstaviti sebe kao finu, a zabavnu pa sam ispala mirna duša u showu. No nisam osoba koja želi privući previše pozornosti na sebe, ali svakako volim biti primijećena zbog svoje zabavne i društvene strane“, kaže.

‘Možda sam mogla malo manje plakati’

Julie se nakon showa vratila svojem svakodnevnom životu i društvu, a otkriva i kakve su bile prve reakcije njezinih bližnjih na sve ono što su vidjeli na televiziji. „Dojmovi mojih prijatelja su pozitivni. Smatraju da sam se normalno ponašala, ponekad ih nasmijavala sa svojim smiješnim izjavama, ali sve u svemu, misle da sam se dobro nosila s cijelom situacijom i kažu da nisam ispala ni loša ni dosadna djevojka. Možda sam mogla malo manje plakati i malo više to shvatiti kao zabavu jer je to bilo jedno jako lijepo iskustvo“, prepričava te otkriva i dojmove njezine obitelji: „Moji su veliki obožavatelji showa ‘The Bachelor’ pa su bili vrlo uzbuđeni što ću sudjelovati u toj emisiji. No dali su mi savjet da Hrvatska nije Amerika i da ljudi malo drugačije i konzervativnije razmišljaju pa su mi rekli da ne napravim nešto što bi me moglo osramotiti i obilježiti u budućnosti.“

Najviše se zbližila sa Silvijom

A potporu je imala i prije ulaska u show, iako njezine prijateljice nisu propustile priliku da se malo našale na njezin račun. „Imam malo prijateljica u Hrvatskoj i sve su me zadirkivale i navijale za mene da nađem nekoga s kime ću biti sretna. Prijateljice iz SAD bile su jako uzbuđene i u šoku kada sam im rekla da idem u ‘Gospodina Savršenog’ i naravno da su mi bile velika podrška“, kaže Julie.

Show joj je donio i neke nove prijateljice. „Najbliža mi je bila Silvia; iako smo dosta različite, imamo i puno sličnosti. Uvijek me gurala da se više potrudim oko Mije, da pazim kako se ponašam, uvijek mi je pomagala da se sredim i davala savjete kako da izgledam što ljepše. Ne bih rekla da ne bih mogla biti prijateljica ni s jednom, ali najmanje mi je odgovarala Andrea. Jednostavno se nismo razumjele, no možda bi izvan vile bilo drukčije“, kaže potpuno otvoreno.

‘Nisu mi smetali komentari drugih djevojaka’

Djevojke nisu štedjele jedna drugu u komentarima, posebno kad je situacija bila prilično napeta prije ceremonije ruža. „Nisu mi smetali komentari drugih djevojaka, razumijem da je koncept takav da se borimo za istog muškarca pa su možda ponekad reagirale kako inače ne bi. Kako god je bilo, smatram da su sve cure prave dame i nisam im ništa zamjerila tijekom snimanja. No da mi takve komentare upute izvan showa, onda bih na to gledala drugačije“, kaže Julie.

Otkriva i tko se po njoj najviše ističe u vili. „Nuša zato što se zna boriti na lijep način. Uvijek je pozitivna, ne privlači previše pozornosti na sebe i ne traži probleme, a trudi se pronaći nešto dobro u svakoj situaciji. Mislim da ju je Mijo morao primijetiti i zapamtiti kao pozitivnu osobu jer je jako slatka cura“, kaže. Naposljetku, komentira i konkurenciju u vili. „Ne bih rekla da sam imala neku ozbiljnu konkurenciju jer nisam sebi dopustila da se uspoređujem s drugim djevojkama. Ali ako moram izdvojiti jednu djevojku za koju smatram da se Miji sviđala više nego ja i koja bi mogla biti Mijin favorit, svakako bih istaknula Emily. Smiješna je, slatka i pametna. Naravno, Nuša mi je isto bila konkurencija jer se isticala više od ostalih cura.“

‘Partner uvijek treba biti najveća podrška u životu’

A premda Mijo nije bio njezin Gospodin Savršeni, Julie je otvorena prema mogućnosti da se danas, sutra zaljubi. „Moj idealni život udvoje zamišljam tako da se oboje jednako trudimo, radimo na sebi i podupiremo se u svemu, pa tako i u tome da svatko od nas iskoristi svoj puni potencijal. Da je ljubav jaka i da su osjećaji toliko jaki da ne možemo zamisliti život jedan bez drugoga“, kaže.

A ova odlučna 20-godišnjakinja točno zna kakva bi njezina sretna veza trebala izgledati. „Savršena mi je dinamika da smo oboje sretni, rastemo samostalno, ali i zajedno. Da oboje u vezi dajemo sve od sebe i da naša veza bude toliko vrijedna da smo nerazdvojni. Partner uvijek treba biti najveća podrška u životu, truditi se da ti ispuniš svoj potencijal, ali jednako tako i ti moraš njemu biti ista podrška. Savršenu vezu vidim kao odnos u kojem se obje osobe jednako trude, zdrava je komunikacija na prvome mjestu, zatim poštovanje i velika ljubav. To je moja idealna veza“, zaključuje.