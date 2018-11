JULIA ROBERTS OTKRILA ZBOG ČEGA SE CRVENI 20 GODINA: ‘Ta mi se fotografija urezala u pamćenje od trenutka kad je nastala’

Julia je priznala da neobrijani pazusi nisu imali veze s feminizmom, već da je krivo procijenila dužinu rukava

Julia Roberts u talk showu bivše glumice Busy Philipps progovorila je o najsramotnijem trenutku svoje karijere. Naime, 1999. godine na premijeri filma Notting Hill Julia je osvanula u haljini kratkih rukava, no kad je u jednom trenutku podigla ruku kako bi mahnula svojim obožavateljima, izašli su na vidjelo njezini neobrijani pazusi. Busy je zanimalo je li to bio feministički iskaz ili obična nezgoda.

“Ta mi se fotografija urezala u pamćenje od trenutka kadje nastala. Jednostavno nisam dobro procijenila dužinu rukava i to mahanje i kako će to dvoje skupa ispasti te tako otkrila dosta osobnu stvar. Tako da to nije bio baš statement, već više nešto što je govorilo o meni kao osobi”, objasnila je slavna glumica.

