JUGOSLAVENSKI PRINC ROCKA: Pričalo se da ima sidu i da je preminuo od droge, ovako je izgledao njegov kraj

Na današnji dan preminuo je legendarni pjevač i gitarist grupe Ekatarina Velika, Milan Mladenović. Milanova smrt bila je velik šok, posebice jer je preminuo sa samo 36 godina.

Rođen je u Zagrebu 21. rujna 1958., gdje je i živio do polaska u osnovnu školu. Njegov otac Spasoje, rodom iz Kruševca, bio je oficir Jugoslovenske narodne armije, a majka Danica domaćica iz Makarske. Kada je trebao krenuti u školu, Milanova se obitelj preselila u Sarajevo. Poznat kao ‘jugoslavenski princ rock’n’rolla’, glazbu je zavolio još kao dječak.

“Počeo sam svirati u četvrtom razredu osnovne škole kada mi je otac kupio akustičnu gitaru na kojoj je pisalo Tango, potom sam išao u muzičku školu i naučio neke akorde. Bilo je to u Sarajevu kamo smo se doselili kada sam imao šest godina i na čudan način mislim da je ono mračno utjecalo na mene. Bio sam strašno ratoboran, istinoljubiv i stalno sam se tukao sa starijima od sebe. Oni su me naravno mlatili, i dolazio sam kući krvav, plačući, što je trajalo do 1970. kada smo se preselili u Beograd”, ispričao je Mladenović u jednom intervjuu.

Jedna od najvažnijih ličnosti ‘novog vala’

Krajem sedamdesetih godina, zajedno sa školskim kolegom Dragomirom Mihailovićem Gagijem, osniva svoj prvi sastav Limunovo drvo. Nakon toga je osnovao Šarl Akrobata, zatim Katarinu Drugu, a naposljetku slavnu Ekatarinu Veliku. EKV je dandanas ostao u sjećanju kao jedan od najvažnijih bendova novog vala i kao jedan od najboljih rock bendova bivše Jugoslavije.

Mladenović je ostao upamćen kao velik umjetnik, ali i velik šarmer. No, slava mu je bila velik teret.

“Nije baš ugodno kada ljudi žele pričati s vama i onda kada niste raspoloženi za to. Više ne mogu nikamo otići, ne mogu raditi ono što želim. Ljudi me sve češće maltretiraju. Ne mogu se pomiriti s tim preuveličavanjem na svim poljima, izgubljenim vremenom koje provedem u razgovoru s onima koji me zovu bez ikakvog razloga i žele čuti samo tračeve. To zna biti vrlo neugodno”, izjavio je Milan u intervjuu za list Ćao.

Tajanstven privatni život

Usprkos slavi, o Milanovu se privatnom životu malo znalo, ali i mnogo raspravljalo. Posljednje godine proveo je s Majom Maričić koja je bila njegova najveća ljubav. Njoj je posvećena pjesma Oči boje meda. Za Mladenovića se govori da je imao sidu i bio ovisan o heroinu, no službeno mu je presudio rak gušterače.

U kolovozu 1994. godine, nakon nastupa Ekatarine Velike na festivalu u Budvi, Mladenović je prebačen u bolnicu gdje mu je dijagnosticiran karcinom. Preminuo je tri mjeseca kasnije, 5. studenoga 1994. godine, sa svega 35 kilograma.

Umro je iscrpljen od bolesti

Autorica knjige Osjećanja, O. Sjećanja Lidija Nikolić, koja je bila bliska prijateljica klavijaturistice EKV-a Margite Stefanović, u knjizi je opisala kako je preminuo Mladenović.

“Iako je navikla suočavati se s gubicima, doživjela je smrt roditelja i mnogih prijatelja, smrt Milana je potpuno poremetila Margitu. Dan prije Milanove smrti, 4. studenoga 1994. godine Magi je bila u svom stanu na Slaviji. Zazvonio je telefon. ‘Možeš li doći do nas? Milan želi vidjeti samo tebe’, vapila je Milanova mama Danica. Magi je odmah uhvatila taksi i otišla do stana Mladenovića na Novom Beogradu. Milan je ležao u krevetu. Bilo je mračno.

‘Nemoj plakati, sve smo ovo znali’, rekao je Milan. Zatražio je da stavi glavu u krilo kod Margite i da ga mazi. To su često radili. Zaspao joj je u krilu. Ostala je nekoliko sati sama s njim. Na rastanku mu je rekla: ‘Vidimo se sutra’. Nije joj ništa odgovorio. Samo ju je nježno pogledao. Sutra je preminuo”, prepričala je Nikolić Margitino svjedočenje.

Ime Milana Mladenovića danas nose ulice u Beogradu, Zagrebu i u Podgorici.