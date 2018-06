JOVICA PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA ŽICA NIKOLINU DA GA PUSTI NA SVOJ KONCERT: ‘Poštujem tebe, volim tvog tatu…’

Jovica je uputio javni apel Nikolini jer želi prisustvovati njezinom koncertu u Splitu, što mu je ona zabranila.

Nikolina Cvek i Josip Ćiritović svoju ljubav i dalje prakticiraju javno, čak i nakon što su se ugasile kamere showa ‘Ljubav je na selu’. Nikolina je tako nedavno poručila Jovici da ne smije doći na njezin koncert u Splitu jer se boji da će usred nastupa skočiti na pozornicu i početi je ljubiti.

Jovica je potvrdio da su njezini strahovi točni, no svejedno želi doći na koncert. Zato joj se obratio putem društvenih mreža i objavio video u kojem moli Nikolinu da ga ipak pusti na svoj koncert.

Jovica joj je poručio: ‘Draga moja Nikolina, ljubavi. Volim te jako puno, zaista mi je stalo do tebe. Draga ljubavi moja Nikolina, molim te, dozvoli mi da prisustvujem tvojem koncertu jer te zaista jako puno volim. Stalo mi je do tebe, ti si ljubav mog života i volim te najviše na cijelom svijetu. Bio bih ti zahvalan kada bi mi to dozvolila jer te zaista jako puno volim. Moje srce kuca samo za tebe, poštivam tebe, volim tvog tatu i tvoju obitelj’.