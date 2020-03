JOSIPA PAVIČIĆ PODIJELILA DIRLJIVU OBJAVU: ‘Između nas stoji 925 km i nevidljivi virus, u redu je što plačem…’

View this post on Instagram

Rocco, maleni moj, zvjezdice moja, ljubljeni moj sine, SRETAN TI ROĐENDAN, AUGURI❤️ Danas puniš 9. godina a između nas stoji 925 km ‘autostrade i nevidljivi virus. Mama te ne može grliti, stisnuti i ljubiti, nećeš imati onu obožavanu sacher tortu sa svjećicama niti ‘festu con gli amici’. Italija- Hrvatska, udaljenost među dvije zemlje iz mojeg kuta gledanja nikad nije bila veća. U redu je što se sad osjećam tužno i što plačem, to je sasvim prihvatljivo i normalno u novonastalim okolnostima. Za mene suze predstavljaju čišćenje, a pisanje ljekovitu terapiju, stoga pišem i tebi i sebi. Za sobom sam ostavila mnoge životne nedaće- rat, rak, razvod i potres… a uskoro će se tom popisu neugoda iz prošlosti pridružiti i ovaj virus. Do tada maleni moj, nosit ću te stalno sa sobom. Volim te ❤️ “ Vito i Rocco, dva najblistavija dragulja mog zemaljskog života. Volim vas na svakom koraku svoga puta, nosim vas sa sobom u svakom trenutku svoga vremena, u svakom svom dahu. Neka vaša svjetla ostanu upaljena, a vi u slobodi i ljubavi.” (Posveta u knjizi “Šest milimetara”) Izdržat ćemo. Svi. Sve je prolazno.