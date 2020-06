JOLE SE OGLASIO NAKON OTKAZANOG KONCERTA: ‘Znamo da je godina propala, da je gospodarstvo ugroženo…’

Jole tvrdi kako se kriza itekako osjeti na hrvatskoj glazbenoj sceni, a smatra da je stožer odradio odličan posao

Joško Čagalj Jole u subotu je trebao održati koncert u Kninu, no njegov nastup je otkazan zbog porasta oboljelih od koronavirusa. Pjevač je za Story kazao kako razumije zašto je do toga došlo te je naglasio kako treba biti na oprezu.

ZBOG KORONAVIRUSA OTKAZAN JOLIN KONCERT U KNINU: ‘Svim pjevačima je veliki upitnik iznad glave’

“Ha, što sad, to je jedan od trideset otkazanih koncerata… Javna događanja su morala doći na red s obzirom na razvoj događaja. Međutim, ja sam optimističan i mislim da će sve za mjesec, dva ili tri biti mirnije. Treba biti na oprezu i to je to. Ne smije biti čovjek na čovjeku i ja to razumijem”, rekao je.

Jole tvrdi kako se kriza itekako osjeti na hrvatskoj glazbenoj sceni, a smatra da je stožer odradio odličan posao.

‘Najvažnije je zdravlje’

“Kriza je. U nastupima nismo samo mi pjevači – tu su i ton majstori, organizatori, PR menadžeri, svirači. Koncertna je sezona pred nama i svi čekamo što će biti. Olakotna je okolnost što je ljeto i lakše je organizirati događanja na otvorenom. Ponavljam, optimističan sam. Vjerujem da je stožer odradio odličan posao. Očekivalo se da će se situacija smiriti, a sad moramo vidjeti u kojem smjeru ovo ide. Nisam stručnjak i ne znam, ali nadam se najboljem”.

Pjevač ističe kako se moramo nadati da će kriza uzrokovana koronavirusom brzo proći.

“Bez obzira na to što je nastupilo čudno razdoblje, zbog kolektivne psihe moramo se nadati da će što prije proći. Ja, evo, u svojih 58 godina nisam vidio ovakvo nešto. Zaista jest čudno razdoblje iza i pred nama. Mislim da ovo najluđi scenarist u Hollywoodu ne bi napisao”, rekao je te je naglasio kako će na koncu ipak sve biti dobro.

“Na kraju, najvažnije nam je zdravlje: i fizičko i mentalno. Svi ćemo preživjeti. Znamo da je godina propala, da je gospodarstvo ugroženo – sve je to jedan zatvoreni krug. Ipak, koliko god se volim grliti i ljubiti, nije zezancija. Oprez prije svega. Možda nikada neće biti isto, ali bit će sve dobro”, istaknuo je.