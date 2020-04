JOHNNY DEPP U NOVIM PROBLEMIMA: Prijateljica bivše supruge prijavila ga policiji, internetom se proširila audio snimka

Iako dojava ide u prilog Amber, Deppovi odvjetnici tvrde da je to još jedan u nizu dokaza da mu pokušava smjestiti

Amber Heard optužila je bivšeg supruga Johnnyja Deppa da ju je zlostavljao u braku, a on pak tvrdi da je sve izmislila kako bi izvukla novac od njega. Heard je kao novi adut na sudu priložila snimku anonimne dojave svoje prijateljice koja je kontaktirala policiju zbog Deppovog navodnog nasilničkog ponašanja, piše The Sun. Snimka se brzo proširila internetom. Iako dojava ide u prilog Amber, Deppovi odvjetnici tvrde da je to još jedan u nizu dokaza da mu pokušava smjestiti.

Tvrdi da ju je tukao

Amber se već nekoliko puta pozivala na fotografije ozljeda za koje je tvrdila da dokazuju da ju je bivši suprug tukao. Njezini odvjetnici smatraju da je u vrlo dobroj poziciji, tim više što je sud nedavno odobrio i njihov zahtjev da glumac mora priložiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se ustanovilo je li imao problema s drogom i alkoholom.

Heard i Depp razveli su se nakon godinu dana braka i pet godina veze. Ona je zatražila rastavu u svibnju 2016. godine te odmah dobila privremenu sudsku zaštitu od njega. Kao razlog zahtjeva za razvod braka navela je “nepomirljive razlike”.

