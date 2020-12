JOHN LEGEND OTKRIO OBOŽAVATELJIMA: ‘Svake godine od supruge dobijem dva ista božićna poklona…’

Legend od supruge svake godine za Božić dobije torbu i ogrtač

Pjevač John Legend otkrio je u svom YouTube serijalu Legendary Christmas Tales da svake godine od supruge Chrissy Teigen dobije dva ista božićna poklona.

“Prvi je najčešće torba koju mogu nositi ostatak godine. U torbu doslovno stavim sve do čega mi je stalo – laptop, telefon, punjače, putovnicu, sve je u toj torbi. Nosim to sa sobom svugdje gdje idem, tako da me podsjeća na Chrissyn odličan ukus i njenu velikodušnost tijekom cijele godine”, ispričao je.

CHRISSY TEIGEN IZGUBILA BEBU U PETOM MJESECU TRUDNOĆE: ‘Šokirani smo i u dubokoj boli. Plakat ćemo bez prestanka’

Otkrio je i što je obično drugi poklon.

“Kupuje mi i ogrtače. Mi smo obitelj ljubitelja ogrtača. Volimo nositi ogrtače po kući cijelo vrijeme”, rekao je Legend. “Kupuje mi zaista dobre poklone koje mogu stalno koristiti, osjećati se dobro uz njih i pamtiti tko mi ih je poklonio”, zaključio je.

UMJETNOST I DALJE ŽIVI UNATOČ PANDEMIJI: Glumci, komičari i glazbenici diljem svijeta publici se javljaju iz svojih domova