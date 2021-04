JOAQUIN PHOENIX NA OSCARIMA NOSIO ISTO ODIJELO KAO PROŠLE GODINE I OBUO STARKE: ‘Praktičan čovjek’

Na sinoćnjoj dodjeli Oscara Joaquin Phoenix prezentirao je nagradu za najboljeg glumca, a fanovi su primijetili nešto neobično na njemu.

Naime, 46-godišnji glumac nosio je isto odijelo kao i prošle godine kada je osvojio nagradu u istoj kategoriji ulogom u ‘Jokeru’. Usto, na svečanu dodjelu prestižne filmske nagrade došao je u tenisicama, točnije u starkama.

Njegov nesebični i praktični potez oduševio je većinu korisnika društvenih mreža.

“Svaka čast što je stao u prošlogodišnje odijelo nakon lockdowna”, “Praktičan čovjek”, “Crno odijelo možeš nositi deset godina” neki su od komentara.

Glumac je poznat kao veliki borac za zaštitu okoliša te je prošle godine tijekom cijele sezone filmskih nagrada nosio odijelo koje je za njega skrojila dizajnerica Stella McCartney. Odluku o ‘recikliranju’ odijela donio je kako bi reducirao otpad.

“Ovaj čovjek je pobjednik.. Nosi odijelo koje sam posebno napravila za njega jer je odlučio napraviti bolje odluke za ovaj planet i budućnost. Odlučio je nositi ovo isto odijelo kroz cijelu sezonu svečanih ceremonija kako bi smanjio otpad. Ponosna sam što sam s njim mogla udružiti snage s njim”, napisala je dizajnerica prošle godine uz glumčevu fotografiju sa Zlatnih globusa.

This man is a winner… wearing custom Stella because he chooses to make choices for the future of the planet. He has also chosen to wear this same Tux for the entire award season to reduce waste. I am proud to join forces with you… x Stella#JoaquinPhoenix #GoldenGlobes pic.twitter.com/Ymbkl78ecN

— Stella McCartney (@StellaMcCartney) January 6, 2020