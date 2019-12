JIMMY STANIĆ O SVOM ODNOSU S PJEVAČICOM KULTNOG BENDA ROXETTE: ‘Ona je bila zgodna žena, jedno smo se vrijeme dopisivali…’

Jimmy je priznao da je s Marie razmijenio brojeve i adrese, ali demantirao je da su bili u ljubavnoj vezi

Ovih dana svijet je obišla vijest da je Marie Frederiksson, pjevaica kultnog benda “Roxette”, preminula od posljedica tumora na mozgu. Marie je u lijepom sjećanju ostala i glazbeniku iz sastava “Neki to vole vruće” Miroslavu Staniću Đimi kojeg se jedno vrijeme povezivalo s Marie. Međutim, on tvrdi da su bili samo dobro prijatelji.

‘Nismo bili u vezi’

“Ona je bila zgodna žena prije svega, no u ljubavnoj vezi nismo bili. Upoznali smo se na našem koncertu u Švedskoj, u Stockholmu, gdje smo s još nekim grupama te 1987. godine svirali za dijasporu. Ona se nekim povodom našla na našem nastupu i jako joj se dopala naša glazba. Naša je muzika u to vrijeme zvučala zapadnjački i bila je to prilično dobra produkcija. Nakon svirke popili smo piće i porazgovarali, a Šomi i ja poklonili smo joj na kraju našu ploču”, rekao je Stanić za Jutarnji list.

Dodao je da je s Marie razmijenio brojeve i adresu. “Neko smo se vrijeme i dopisivali. Bila je čak priča kako će nam organizirati i nastupe u Švedskoj, no s vremenom se više nismo čuli”, ispričao je glazbenik.