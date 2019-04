JEZIVA PRIČA KOJU HOLLYWOOD NE MOŽE ZABORAVITI: Mladu glumicu poremećeni obožavatelj ubio na kućnom pragu

Smrt mlade i perspektivne američke glumice šokirala je svijet, a njeno se ubojstvo i danas u Hollywoodu smatra jednim od najstrašnijih.

Godine 1989. na kućnom pragu svoga stana ubijena je glumica i manekenka Rebecca Schaeffer. Ustrijelio ju je Robert Bards, psihički bolestan obožavatelj koji je bio opsjednut njenim likom i djelom.

Rebecca je tek počela glumačku karijeru i mnogi su smatrali da će ona biti vrlo uspješna. Zahvaljujući svojoj ljepoti počela se baviti manekenstvom, koje ju je odvelo u New York. Tamo je dobila ulogu u ABC-jevoj seriji One Life To Live, nakon čega je osvanula na naslovnici najpopularnijeg tinejdžerskog časopisa Seventeen.

Dobila je ulogu sitcomu My Sister Sam čime je stekla popularnost, usprkos tome što serija nije imala zavidnu gledanost. No, imala je mnoge obožavatelje, a među njima je bio i Bards koji je postao opsjednut njome.

Uznemiravao ju je pune tri godine. Pisao joj je pisma i pratio je. Silno ju je želio upoznati pa je doletio iz Tuscona u Los Angeles, no osiguranje mu nije dopustilo da uđe na set. Za mjesec dana je pokušao opet, no ovoga je puta ponio i nož. Osiguranje je ponovno reagiralo.

Prije nego ju je Bards ubio, Rebecca je glumila u filmu Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, u kojem se u jednoj sceni pojavljuje u krevetu s muškarcem. Navodno je upravo to bio okidač koji je u Bardsu izazvao želju da je ubije.

Odlučio ju je ‘kazniti’ te je nabavio pištolj i unajmio privatnu agenciju koja je našla njenu adresu.

U vrijeme kada je ubijena, Rebecca se spremala za audiciju za ulogu u trećem nastavku Kuma. Bards joj je pozvonio na vrata i predstavio se. Ona ga je prepoznala i rekla mu da više ne dolazi. No, on se vratio ua sat vremena i upucao je.

Osuđen je na doživotni zatvor, a Hollywood nikad neće preboljeti talentiranu djevojku.