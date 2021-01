JENNIFER LOPEZ OPET PUKLA ZBOG PRIČA O BOTOKSU: ‘Ne zovite me lažljivicom!’

Lopez je otkrila da ju je na početku karijere bivši dečko nagovarao da iskuša botoks

Jennifer Lopez (51) je još jednom uzvratila kritičarima koji misle kako ona laže da nikad nije lice tretirala botoksom i filerima, piše Page Six.

Prije desetak dana Jennifer je na svom Instagramu podijelila selfi bez šminke nakon što je po prvi put isprobala jedan od proizvoda svoje nedavno pokrenute linije za njegu kože JLo Beauty, a jedna pratiteljica optužila ju je da si je u lice uštrcala botoks.

“Definitivno imaš botoks. I to na tone”, napisala je, a Jennifer joj je odmah odgovorila: “To je samo moje lice! Po 500-milijunti put, nikad nisam bila na botoksu i ni kakvim operacijama. Samo kažem”.

Lopez je nedavno u intervjuu za magazin People rekla kako nije protivnik estetskih zahvata na licu te da ne želi da je ljudi zovu lažovom.

“Ne osuđujem nikoga. Ako želite ići na botoks i injekcije, to je u redu! Ali ne želim da ljudi pričaju laži o meni i da govore: ‘Oh, ona sve pokušava uvjeriti da su ti proizvodi zaista djelotvorni’. Ne, ja vam samo pokazujem što zaista funkcionira. Molim vas, ne zovite me lažovom. Ne moram lagati, jer sam cijeli svoj život bila prilično iskrena”, kazala je te je zatim otkrila jednu od svojih tajni mladolikog izgleda.

Tajna je u maslinovu ulju

“Morala sam reći svoju stranu priče, ali obzirno i s ljubavlju… Jedna od mojih velikih tajni ljepote jest ta da se trudim biti dobra prema drugima i podržavati druge žene. Mislim da je to važno za nas da podržavamo jedni druge”.

Lopez je otkrila da ju je na početku karijere bivši dečko nagovarao da iskuša botoks.

“To je bilo kada sam imala 23 godine. Njegov dermatolog mi je otkrio malu boru na licu i predložio mi je da mi uštrca botoks. Ja sam to odbila, no dečko me je pokušao nagovoriti da ipak to napravim. Odbila sam ga jer sam se zapitala kako će moje lice kasnije izgledati. Sigurno ne bih sada ličila na sebe”, ispričala je.

Umjesto injekcija za peglanje bora, Lopez je rekla da se za održavanje svog vječno mladolikog sjaja na licu oslanja na maslinovo ulje, ključni sastojak svih njenih JLo Beauty proizvoda. Osim toga, ona svakodnevno na lice nanosi kremu za sunčanje.