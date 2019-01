KARLEUŠINA KARIJERA GOTOVA? MUŽ JOJ JE POSTAVIO ULTIMATUM: ‘Jelena je uvijek tjerala svoje, ali…’

View this post on Instagram

😍❤️ Sa mojim brakom je sve ok. Ne brinite. Loši ljudi, loše namere… sve se to kad tad vrati kao bumerang. Napad na moju porodicu shvatam vrlo ozbiljno. Nije ni prvi ni poslednji put🤷🏼‍♀️ Srećan Božić svima koji slave✨