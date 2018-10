JELENI KARLEUŠI MUŽ KUPIO VILU OD 2,5 MILIJUNA EURA: ‘Zahvalna sam mu jer sam ja sve svoje novce potrošila na krpe’

Pjevačica je priznala da njezin suprug, za razliku od nje, dobro raspolaže novcem te da najradije ulaže u nekretnine

Jelena Karleuša prava je sretnica. Naime, pohvalila se da joj je suprug kupio vilu u Beogradu, i to u vrijednosti od čak 2,5 milijuna eura, piše Kurir. “Kupili smo jako lijepu novu kuću. Uskoro se selimo tamo, sređujemo je, treba nam stići namještaj iz inozmenstva”, rekla je Jelena te dodala da je jako zahvalna suprugu Dušku jer je ona sve što je ikad zaradila potrošila na odjeću. Iako nije željela otkriti gdje se njezin novi dom točno nalazi, obećala je da će organizirati zabavu povodom useljenja.

“Čim se uselimo, zvat ćemo vas da vidite naš novi dom. Napravit ćemo veganski roštilj u dvorištu. Kuća je stvarno prostrana i lijepa, naša obitelj će biti sretna tamo”, poručila je.

Jelena tvrdi da njezin odabranik pametno raspolaže novcem te mu rado prepušta brigu oko financija. Ona, kako tvrdi, nikada nije bila od onih koji štede i sve što zaradi potroši na ljude oko sebe, svoju obitelj i prijatelje. Duško, s druge strane, štedi i ulaže u nekretnine.

“Duško je zadužen da naša obitelj lijepo o živi. Da je na meni, živjeli bismo u jednom velikom ormaru, prodavali bismo cipele i koristili bismo ih za ogrjev da nam ne bude hladno”, našalila se atraktivna pjevačica.

Priznala je i da joj je skandalozno što ljudi u Srbiji kritiziraju kada muškarac svojoj ženi kupi nešt poput kuće. Jelena misli da je to sasvim normalna stvar jer ona je, tvrdi, majka njegove djece pa se to podrazumijeva. “Ali narod je ogorčen, napali su me zbog šala s lažnim novčanicama i rekli da je bolje da sam to dala u humanitarne svrhe. Nadam se da će jednoga dana biti bolje”, zaključila je.