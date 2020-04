JELENA VELJAČA VRATILA SE U SVOJ STAN U CENTRU ZAGREBA: Pokazala štetu koja je nastala zbog potresa

Veljača se nakon potresa s kćeri preselila kod prijateljice Ive Radić

Nakon razornog potresa koji je 22. ožujka pogodio Zagreb, Jelena Veljača se sa svojom kćerkicom Lenom preselila kod prijateljice Ive Radić. Veljača se sada vratila u svoj dom u centru Zagreba, a na Instagram Storyju je pokazala kakvu je štetu prouzročio potres.

“Netko me nominirao da stavim umjetnost koju imam doma. Ne znam više, sorry, koji je to tag i tko je to bio. Ali ova slika Saše Šekoranje na kojoj piše kozmos ima dobar plan iza koje i oko koje je pukao zid u potresu, a ona je ostala stamena i netaknuta, možda je najbolja umjetnost za ovo proljeće. Saša volim te”, napisala je.

