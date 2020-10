JELENA VELJAČA SE ODLUČILA OBRATITI HEJTERIMA: ‘Najbolje da me otpratiš da te ne smaram više’

Glumica i scenaristica na društvenim mrežama ne dijeli samo uljepšane trenutke

Jelena Veljača na Instagramu je objavila fotku s četverogodišnjom kćerkicom Lenom i poslala poruku hejterima.

Naime, fotografirala je kćer kako spava s njom u krevetu dok ima dudu u ustima. Glumica i scenaristica nerijetko se upusti u raspravu s pratiteljima, no ovoga puta isključila je opciju komentiranja, što je objasnila u opisu fotke.

“Za vašu informaciju, gasim komentare unaprijed jer ne želim nedjelju navečer provesti u odgovaranju na momshaming poruke. Da, ima dudu s 4.10 godina. It’s ok, to je moje dijete, ne vaše, relax and be kind”, poručila je Veljača.

Nedavno se na Instagramu obračunala s jednom pratiteljicom koja ju je optužila da stalno kuka. “Joj daj, prestani, kao da nitko drugi nema djecu, posao, obveze… Pa stalno neka imaš za komentirati u stilu ja radna mama, ja umotana, ja u strci…. Stalno neka ti paćenica. Bezveze… Svi smo u strci, umorni. Svi imamo djecu, pse, mačku, bolesnog roditelja, svi radimo, ostajemo bez posla, tražimo nove, borimo se svaki dan, ustajemo i padamo, ali ne lijepimo si to na čelo da svi vide. To ti nikog zapravo ne zanima. Samo iritiraš ljude tim opaskama. Svi smo u istom košu, život svima nosi isto. Dakle, ne trebaju nam tvoje jao moji podočnjacima od silnog rada”, poručila joj je u komentarima.

“Kužim sve, najbolje da me otpratiš da te ne smaram više. Ovih 50K ostalih i ja ćemo kako nam paše. Puse”, odgovorila joj je Veljača.