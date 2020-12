JELENA VELJAČA PRIČALA O PRVOM SEKSU I POTPUNO SE OTVORILA: ‘Imala sam oko 15 godina, on je bio spremniji od mene…’

Progovorila je o seksualnom ponašanju mladih, spolnim bolestima i informiranju o seksu

Glazbenica i voditeljica Ida Prester (41) napravila je poučnu i zanimljivu temu o spolnom zdravlju povodom Svjetskoga dana AIDS-a u sklopu serijala #volimzdravlje, a tom je prilikom ugostila popularnu glumicu, producenticu i aktivisticu Jelenu Veljaču (39).

Njih su dvije vrlo otvoreno porazgovarale o seksualnom ponašanju mladih, spolnim bolestima i informiranju o temi, koja je, kako su se složile, još uvijek dosta tabuizirana na našim prostorima.

“Seks je nešto lijepo, ali ako je odgovoran. Pubertet je razdoblje gdje seks može biti prostor zlostavljanja, djevojke se upuštaju seksualne odnose prije nego što su spremne”, rekla je Veljača.

S 15 je prvi put rekla ‘ne’

Navela je i primjer iz vlastitoga iskustva, kada je odbila prvi seks s dečkom u kojega je bila jako zaljubljena.

“On je danas poznati frajer u gradu, divan tip. Mi smo se nešto ljubakali, bili smo na kućnom tulumu. On je bio spremniji od mene, ja sam imala 15 ili 16 godina. Bila sam dovoljno osnažena da mu kažem ne, a često curice pristanu da se ne bi osjećale odbačeno i prezreno. Meni je taj predivni frajer rekao: Kaj ti glumiš Donnu iz ‘Beverly Hillsa’?”, prisjetila se Jelena.

Ta njegova reakcija ipak je nije pogodila, čak ni u toj, osjetljivoj dobi za djevojčice.

“Bilo mi je debilno s njegove strane. On nije postao moj dečko, želim reći da je u redu reći ‘ne’, u redu je isto tako reći ‘da’ ako se ponašamo odgovorno. Seksualna zaštita nije tu samo zbog trudnoće, nego i zbog užasnih spolnih bolesti, od kojih je SIDA najgora”, objasnila je Veljača.

Roditelji su joj bili liberalni

Progovorila je i o tome na koji je način dobivala informacije o seksu.

“Moji roditelji su bili vrlo liberalni i otvoreni. Nije to bilo u američkom stilu, ali bilo je potpuno normalno spomenuti seks, gledali smo zajedno film gdje su scene ljubakanja. Televizija je bila velik izvor informacija. Te neke subliminalne poruke su moji roditelji lovili zajedno sa mnom. Nisu moji roditelji bili u stilu ‘hajde da ti pokažem kako se navlači kondom’”, kazala je.

Prester ju je pitala tko je nju naučio navući kondom, a glumica, producentica i aktivistica odgovorila je kao iz topa.

“Znaš što – nitko, ali sam to nekako znala. Nije to neka velika filozofija, ali ako se toga bojiš, ako te sram otići u dućan i kupiti ga, onda će ti biti problem i koristiti ga. To u mojoj obitelji nije bilo stigmatizirano. Kupovanje uložaka je bila normalna stvar, nismo od toga radili bauk, stvorila se atmosfera slobode u mojoj obitelji”, objasnila je.

Tako će i ona sa svojom kćeri

Veljača tvrdi kako će i ona svoju kćer Lenu učiti o svim tim škakljivim stvarima upravo prema modelu svojih roditelja.

“Mislim da ću ponoviti model koji su moji roditelji prakticirali sa mnom. Ne moramo imati audijenciju o seksu, cijepit ću Lenu protiv HPV-a, daj bože da se izmisli cjepivo protiv HIV-a, ali znam da ću razgovarati o tome koliko je važno šitititi se tijekom seksualnog odnosa”, zaključila je Jelena.