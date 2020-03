JELENA VELJAČA OTVORILA DUŠU NA INSTAGRAMU: ‘Panično se bojim za psihičko zdravlje…’

View this post on Instagram

osim što se umjereno bojim virusa, panično se bojim za naše psihičko zdravlje a užasno se bojim što će se dogoditi ekonomiji, mojim poslovnim partnerima. i svim mojim prijateljima koji su mali poduzetnici, umjetnici, i onima koji rade u uslužnim djelatnostima. #shoutout za sve koji su nam bili važna adresa prije karantene snimljeno u vremenu kad je lena učila čitati mami u krilu dok je mama na frizuri. pozdrav našim prijateljicama iz @ruzapureaveda u nadi da se vidimo u ovom sastavu što prije ✌🏻❤️ #stayhealthy #stayhome #solidarity #dayone of #quarantine